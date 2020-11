Dzirdi kultūru. Cirka burvība – no tradīcijas līdz laikmetīgajai mākslai

Veco jeb tradicionālo cirka izrādi raksturo klaunāde, akrobāti un savvaļas dzīvnieki. Savukārt laikmetīgais cirks ir neviendabīgāks, formā un estētikā ļoti dažāds. Viena izrāde no otras var ļoti atšķirties. Ir četras lietas, kas, manuprāt, definē laikmetīgo cirku – pirmkārt, tā ir dramaturģija, kas ne vienmēr nozīmē to pašu, ko teātrī. Tā var būt arī arhitektūra, dizains, noteikumi, kā attīstās izrāde. Otrkārt – dzīvnieku neizmantošana. Treškārt – cirka izglītība – lai kļūtu par cirka mākslinieku nav jāpiedzimst cirka ģimenē, kā tas bija raksturīgi tradicionālajam cirkam. Šobrīd pasaulē ir ļoti daudz izglītības iespēju. Ir iespējams ikvienam, kurš to vēlas, līdz pat doktora grādam iegūt izglītību cirka mākslā. Ceturtkārt – vieta. Tradicionālajā cirkā izrāde parasti notiek teltī, vai īpaši uzbūvētā ēkā ar arēnu. Šodien cirka mākslinieki taisa izrādes, piemēram, "black box", kas ierasti ir teātrim, un visdažādākajās citās vietās. Jānis Laucenieks