Dzirdi kultūru. Laikmetīgā deja bez robežām

Ar vārdu salikumu "laikmetīgā deja" šobrīd Latvijā saprot ļoti daudz un dažādas lietas. Turklāt dažādas puses uzskatīs, ka visu laiku ir kaut kādi pārpratumi. Es mēdzu, teikt, ja kaut kas ir laikmetīgs, to nevar ielikt kastē, bet ja var – tad tas jau ir kaut kas cits. Tā ir skatuves dejas forma, kurā ir tik daudz un dažādu ietekmju gan no citiem dejas virzieniem, gan mākslas žanriem, ka laikam ejot, to kļūst arvien grūtāk nodefinēt. Laikmetīgā deja mēģina pamanīt visus šodien notiekošos procesus, pamanīt – kas šajos procesos ir cilvēka ķermenis, kāda var būt kustība. Tāpēc laikmetīgās dejas sazarojums ir ārkārtīgu plašs. Un tā ir daļa no dejas vēstures. Inta Balode