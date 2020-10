Džona Lenona 80. jubileju piemin ar dziesmu izlasi un piemiņas koncertu

Leģendārajam mūziķim, grupas “The Beatles” bijušajam dalībniekam Džonam Lenonam šogad apritētu 80. Par godu viņa apaļajai jubilejai izdota dziesmu izlase “Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes”, kurā Lenona klasiskās dziesmas ieguvušas pilnībā jaunu skanējumu. Tāpat plānots arī piemiņas koncerts ar dažādu mūziķu piedalīšanos, kas bez maksas būs skatāms tiešsaistē.

Kopš Lenona nāves viņa solo karjeras laikā radītās dziesmas ir atkārtoti izdotas dažādās izlasēs un pārizdevumos. Izlase "Gimme Some Truth" pirmo reizi tika izdota pirms 10 gadiem, atzīmējot Lenona iepriekšējo apaļo jubileju. Jaunais izdevums ir unikāls, jo tajā iekļautajām dziesmām, ko atlasījuši mūziķa atraitne Joko Ono un dēls Šons Lenons, ir izveidots pilnībā jauns mikss no oriģinālajiem ierakstu celiņiem, iegūstot pilnībā jaunu, liriskāku skanējumu. Izlasē iekļautas tādas ikoniskas, pasaules mūzikas vēsturē iekļuvušas dziesmas kā "Give Peace a Chance", "Instant Karma!", "Power to the People", "#9 Dream", "Mind Games", "(Just Like) Starting Over" un, protams, slavenākais Lenona skaņdarbs "Imagine", kā arī daudzi citi darbi. Izlasi papildina arī bagātīgi ilustrēts iespieddarbs ar dziesmu tekstiem, detalizētiem Lenona un Ono komentāriem par katru dziesmu, kā arī Pola Makartnija, Eltona Džona, Džordža Harisona un citu draugu un kolēģu atmiņām.

9. oktobrī sāksies arī mūziķa piemiņai veltīts koncerts – 40. Ikgadējais Džona Lenona godināšanas labdarības koncerts, ko rīko bezpeļņas organizācija "Theatre Within", kas šo pasākumu veido jau kopš 1981. gada. Koncertā piedalīsies Petija Smita, Džeksons Brauns, Natālija Merčanta, Rozanna Keša un daudzi citi mākslinieki. Tas tiks straumēts bez maksas tiešsaistē vietnē LennonTribute.org no 9. oktobra pulksten 19 pēc Austrumu laika (10. oktobra pulksten 02 pēc Latvijas laika) līdz pat 12. oktobra pusnaktij. Covid-19 pandēmijas ietekmē rīkotāji šogad nolēmuši pārraidīt koncertu digitālajā vidē, padarot to pieejamu skatītājiem visā pasaulē. Koncerta programmā ietilps iepriekš neredzētas uzstāšanās no citu gadu koncertiem, kā arī jaunas Džona Lenona un "The Beatles" dziesmu versijas iepriekš minēto mūziķu izpildījumā. To papildinās Lenona laikabiedru, daiļrades cienītāju un ekspertu komentāri par viņa mūziku un sociālajām aktivitātēm.

Džona Lenona solo karjera ilga 10 gadus kopš "The Beatles" izjukšanas 1970. gadā līdz Lenona nāvei 1980. gada 8. decembrī. Šajā laika periodā viņš – bieži vien kopā ar sievu Joko Ono – radīja un ierakstīja personiskas un atklātas dziesmas par dažādām cilvēka stāvokļa izpausmēm, kā arī sava laika politisko un sociālo situāciju. Lenona mūzika nav zaudējusi savu aktualitāti arī šodien, viņš bieži savās dziesmās pauda vēlmi pēc pārmaiņām un mudināja uz to arī citus. Lenons ir teicis: "Uzskatu, ka lielākā bauda mana dzīvē ir dziesmu, īpaši tekstu, rakstīšana, kas saglabās nozīmi arī pēc vairākiem gadiem. Tās ir dziesmas, ko var dziedāt ikviens. Dziesmas, kas, cerams, pārdzīvos mani. Tas ir lielākais baudījums, kas mani uzlādē."