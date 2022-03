'Es baidos atgriezties'. Izcilā krievu aktrise Čulpana Hamatova pārcēlusies uz Latviju

Viena no šā brīža vadošajām Krievijas teātra un kino aktrisēm Čulpana Hamatova devusies prom no Krievijas un pārcēlusies uz Latviju. Par to sociālajos tīklos tika neoficiāli jau pirms pāris nedēļām, nu aktrise to apstiprinājusi pati intervijā Latvijā dzīvojošajai krievu žurnālistei Katerinai Gordejevai.

Video intervija filmēta Rīgā un publicēta "Youtube" 20. martā. Pilnā apjomā to var noskatīties šeit.

Hamatova intervijā atklāj iemeslus, kāpēc devusies prom no Krievijas, kā arī pauž savu attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Hamativa pauž, ka Vladimirs Putins ir melojis savai tautai: "Manas valsts prezidents man un visai pasaulei apsolīja, ka kara nebūs."

"Es nevaru karu saukt kādā citā vārdā. Es neesmu neko sliktu darījusi. Es tikai saku, ka nevēlos karu. Es vēlos mieru," intervijā saka Hamatova.

"Zinu, ka neesmu nodevēja. Es ļoti mīlu savu dzimteni," šādi aktrise atbild uz jautājumu, vai viņa apzinās sava lēmuma sekas. "Es nevarēšu nosaukt citu bēdas, sāpes un traģēdiju, humāno katastrofu par kaut ko atbrīvojošu. Es nevarēšu karu nosaukt kādā citā vārdā. Es baidos atgriezties," pauž aktrise.

Lai nenokļūtu cieumā, viņai būtu jānoliedz acīm redzamais, ka notiek karš un traģēdija. "Es nedrīkstētu pievērst uzmanību, ko redzu, kad saņemu no saviem ukraiņu draugiem informāciju par to, kas tur notiek. Melot sev, melot visai pasaulei, dzīvot melos," saka aktrise.

Hamatova intervijā stāsta arī par atklāto vēstuli Putinam, ko viņa un viņas kolēģi nosūtīja 25. februārī. Pie viņas vērsušās "neoficiālas strukturas", norādot, ka viņas atgriešanās nav vēlama.

Kā aktrise dzīvos Latvijā un ko darīs, viņa pagaidām nezina. Māksliniece atklāj, ka naudas pietiekot pāris mēnešiem. Viņa arī atklāj, ka saņēmusi darba piedāvājumus, taču neko konkrētāk nevēlas atklāt.

Aktrisei Latvijā pieder īpašums - māja Amatciemā. Par to viņa jau iepriekš vēstījusi 2016. gadā.

Jau ziņots, ka vēl 2012. gadā Hamatova piedalījās Vladimira Putina priekšvēlēšanu kampaņā, bet vēlāk, 2019. gadā, atklāti nosodīja Donbasā uzsākto karadarbību, sakot, ka nekad nebūtu atbalstījusi Putinu, ja zinātu, kā tas izvērtīsies. Hamatova vairākkārt novērtēta ne tikai kā izcila aktrise, bet arī kā vienu no ietekmīgākajām mūsdienu Krievijas sievietem. Šobrīd Krievijas propagandas mediji viņu nomelno kā tautas un dzimtenes nodevēju.