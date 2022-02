EXPO 2020 tiks atklāta Latvijas kultūras nedēļa

No 19. līdz 28. februārim Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Dubaijā, Pasaules izstādē EXPO 2020 norisināsies Latvijas kultūras nedēļa, kuras laikā paredzēta Latviju reprezentējošas digitālās mākslas un kino pasākumu programma.

Kā "Delfi" informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji, kultūras nedēļas aktivitātes iepazīstinās ar spilgtiem Latvijas radošo pārstāvju veikumiem, un sniegs iespēju gan AAE publikai un kultūras jomas profesionāļiem, gan Dubaijas apmeklētājiem uzzināt vairāk par Latvijas kultūru, kā arī ļaus sastapties Latvijas un AAE kultūras vides pārstāvjiem un veidos saskarsmes punktus jaunu sadarbību veidošanā.

EXPO 2020 Latvijas kultūras nedēļu organizē Kultūras ministrija sadarbībā ar LIAA un prominento Dubaijas mākslas centru "Alserkal Avenue."

"Latvijas paviljons EXPO 2020 Dubaijā ir arī jaunrades telpa, kur uzņēmējdarbībai rokrokā ar kultūru un mākslu raisīt jaunas idejas un likt pamatus nākotnes sasniegumiem. Tādēļ Latvijas kultūras nedēļas fokusā Kultūras ministrija izvēlējusies likt mākslas un jauno tehnoloģiju attīstības savstarpējo mijiedarbību, ko spilgti izgaismos mūsu jauno mediju mākslinieka un komponista Voldemāra Johansona personālizstāde "Okeanos", kā arī diskusija par digitālās mākslas piedāvātajām iespējām un arī riskiem māksliniekiem starp Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu digitālās mākslas pārstāvjiem," norāda Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

"Ne reizi vien esam pārliecinājušies, ka Latvijas kultūras piedāvājums spēj pārsteigt pasauli. Latvijas nacionālajā dienā EXPO 2020 mūsu mākslinieki Intars Busulis, Asnāte un Aurēlija Rancānes ar pavadošo grupu izpildīja dziesmu arābu valodā, kuru pārraidīja AAE nacionālā televīzija, aizkustinot vietējo sirdis. Šoreiz programmā esam iekļāvuši laikmetīgās mākslas piedāvājumu, tādā veidā prezentējot Latviju kā valsti, kas elpo vienā ritmā ar pasaules tendencēm. Kultūras jomā AAE nemitīgi meklē arvien jaunus veidus kā pārsteigt savus viesus, tādēļ šeit Dubaijā ir lieliska skatuve ikvienam māksliniekam, kurš vēlas sevi apliecināt starptautiski," stāsta Latvijas EXPO 2020 paviljona direktore Inga Ulmane.

Latvijas kultūras nedēļa tiks atklāta 19. februārī ar mākslinieka Voldemāra Johansona personālizstādi mākslas centrā "Alserkal Avenue". Johansons ir viens no pārliecinošākajiem Latvijas jauno mediju mākslas pārstāvjiem, guvis plašu starptautisku atzinību. "Okeanos" ir viņa pirmā personālizstāde AAE, kurā būs skatāmi vairāki mākslinieka nesenie darbi, kam radītas jaunas iterācijas tieši izstādes norises vietā. Izstādes centrālais darbs, no kura gūts tās nosaukums, ir instalācija "Okeanos", ko veido lielā ātrumā plūstoši, dotajā brīdī interneta lietotāju publicēti attēli. Darbs vērš uzmanību uz mūsdienu digitālās vides ietekmi, kas konkurē ar cilvēku tieksmi pēc tieša kontakta ar apkārtējo pasauli. Citi izstādes darbi, tostarp bareljefi, kas tapuši no Svalbāras arhipelāgā ekspedīcijas laikā atrastas oglekļa rūdas, un seismisko svārstību datos balstītā instalācija "Oscillations" izgaismo cilvēka un dabiskās vides mijiedarbību, piešķirot fizisku vai aurālu formu dabiskiem procesiem. "Izstāde izgaismo spriegojumu starp virtualitāti un reālo, vēršot uzmanību uz digitālās vides iespaidu un ilgtermiņa procesiem dabiskajā vidē, kuri pastāv pat tad, ja izvēlamies tos nedzirdēt," stāsta mākslinieks.

Izstāde Dubaijā būs aplūkojama līdz 27. februārim.

Izvēršot mākslas un tehnoloģiju sasaistes jautājumus, 20. februārī "Alserkal Avenue" norisināsies diskusija par digitālās vides radītajām iespējām un izaicinājumiem māksliniekiem. Diskusijā piedalīsies Latvijas un AAE mākslas vides pārstāvji, tostarp publikai būs iespēja sastapt Latvijā un ārvalstīs plašu atpazīstamību ieguvušo laikmetīgās ielu mākslas pārstāvi Kiwie, kurš izvērsis veiksmīgu darbību digitālajā vidē, izveidojot novatorisku ielu mākslas sasaisti ar NFT risinājumiem.

Foto: Publicitātes foto

Kultūras nedēļas turpinājumā 22. februārī "Alserkal Avenue" notiks Latvijas pilnmetrāžas spēlfilmas "Bedre" pirmizrāde AAE. Filma tika nominēta ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā ārzemju filma". Tāpat filma ieguvusi vairākas balvas un nominācijas prestižos filmu festivālos ASV, Krievijā, Igaunijā, Ķīnā, Dienvidkorejā, Vācijā, Nīderlandē un Marokā. Pēc seansa skatītājiem būs iespēja tikties ar filmas režisori Daci Pūci un producenti Kristeli Pudāni, lai pārrunātu redzēto un kopīgi diskutētu par šābrīža kino industrijas aktualitātēm. Režisore Pūce kopā ar producenti Pudāni šobrīd strādā pie savas jaunās spēlfilmas "Menijs" (Manny), kas būs pirmā Latvijas – Indijas kopražojuma filma.

Pēc pasākumiem diskusijas ieraksta formātā būs pieejamas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) "YouTube" kanālā.

Expo 2020 Latvijas kultūras dienu programma izstrādāta, Kultūras ministrijas (KM) šim mērķim izveidotai darba grupai sadarbojoties ar LIAA un "Alserkal Avenue".

Paralēli kino un mākslas pasākumiem norisināsies arī LIAA organizētas divpusējās tikšanās ar AAE kultūras nozares pārstāvjiem, lai meklētu kopsaucējus kopīgiem sadarbības projektiem. Šajā laikā norisināsies arī Dizaina, aksesuāru, modes, interjera un mākslas objektu tirdzniecības misija, kurā savu dalību apstiprinājuši 10 Latvijas uzņēmumi.

Pasaules izstāde EXPO 2020 notiek no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam.