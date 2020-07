Festivāls 'Vides deja' izsludina dalībnieku pieteikšanos

Starptautiskais Laikmetīgās dejas festivāls "Vides deja 2020" izsludina dalībnieku pieteikšanos.

Festivāla rīkotāji aicina no 29. jūnija līdz 20. jūlijam profesionālus dejotājus, laikmetīgās dejas entuziastus, skatuves māksliniekus, studentus, aktierus, mūziķus un citus interesentus pieteikties dalībai Starptautiskā Laikmetīgās dejas festivālā "Vides deja 2020" mājaslapā www.videsdeja.lv.

Starptautiskais Laikmetīgās dejas festivāls "Vides deja 2020" norisināsies no 3. līdz 9. augustam Līgatnē. Festivāla mērķis ir radoši apzināt un atspoguļot cilvēka un vides attiecības, izmantojot laikmetīgās horeogrāfijas un mākslas izteiksmes līdzekļus. Šī gada festivāla tēma ir "Nākotne. Ekoloģija. Cilvēciskums".

Kā raksta organizatori, festivāla dalībniekus gaida aizraujoša, ar darbnīcām un meistarklasēm pilna nedēļa. Vienlaikus viņi horeogrāfu vadībā veidos vides dejas jauniestudējumus. Šogad vides dejas performaces taps horeogrāfu Jeļenas Arkelovas un Klāva Liepiņa no Islandes, Nīla Klāsa no Lietuvas, Zuzannas Kaspržikas un Andžeja Molendas no Polijas, Molgožata Sus no Portugāles un Olgas Žitluhinas no Latvijas vadībā.

8. augustā dažādās lokācijās Līgatnē notiks vides dejas performanču pirmizrādes.