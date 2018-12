Foto: 30 gadu darbs 560 lapaspusēs – pasaules skaistākās bibliotēkas vienuviet

Massimo Listri ir fotogrāfs no Florences, kurš 30 gadus veltījis pasaules skaistāko bibliotēku iemūžināšanai. Viņa veikums apkopots apjomīgā grāmatā "Pasaules skaistākās bibliotēkas" (The World's Most Beautiful Libraries), kas klajā laista šogad izdaudzinātajā mākslas grāmatu izdevniecībā "Taschen".

Listri bibliogrāfiskie ceļojumi aizveduši viņu uz Trinitijas Koledžu Dublinā, kur glabājas Ķeltu grāmata, uz vecāko bibliotēku Neapolē, klosteri Austrijā, Franciju, Portugāli, Vāciju u.c.

Fotogrāfu šajās grandiozajās celtnēs piesaistot viss – sākot no putekļu, ādas un koka aromāta un beidzot ar baudījumu, kādu sniedz senas grāmatas atvēršana.

"Bibliotēkas atšķiras no visiem citiem arhitektūras interjeriem, jo tajās ir grāmatas. Man tie ir visskaistākie interjeri pasaulē, kur līdztekus uzskatāmam skaistumam ir arī zināšanu matērija," viņš atklāj aģentūrai "Caters News".

Ar arhitektūras fotografēšanu Listri nodarbojas kopš 18 gadu vecuma un dēvē sevi par bibliofilu. "Šīs divas lietas noveda mani līdz grāmatas veidošanai. Es gribētu dzīvot bibliotēkā."

560 lapaspušu biezajā grāmatā ietvertas bibliotēkas no viduslaikiem līdz pat 19. gadsimta beigām – klosteri, universitātes, publiskās un privātās grāmatu krātuves, un ikkatrai no fotogrāfijām ir pievienota arīdzan paskaidrojoša informācija par attiecīgās vietas vēsturi.