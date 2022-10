Foto: Ar daudzveidīgu pasākumu programmu aizvadīts astotais 'Liepājas Mākslas forums'

No 30. septembra līdz 2. oktobrim aizvadīts jau astotais mūsdienu starpžanru festivāls “Liepājas Mākslas forums”, kas šogad aicināja apmeklētājus ar labi pavadītu laiku mākslā cīnīties pret pasaules notikumu radīto spriedzi. Festivāla programma ļāva ielūkoties skaņas un kustību radīšanas procesā, redzēt pamestas teritorijas atdzimšanu ar dejas mākslu, piedzīvot neparastu video operu un cirka mākslas aizrautīgo dabu, kā arī pieredzēt cilvēcisku saikni ar māksliniekiem. Piedāvājam ieskatu festivāla pasākumos.

"Šogad astotajam "Liepājas Mākslas forumam" esam devuši devīzi "Show me good a time!" jeb "Labi pavadīts laiks!" un, ziniet, es ticu, ka māksla ir labi pavadīts laiks, kas dziedē, iedvesmo, atklāj, aizrauj, iespējo un pat veido ideālo pasauli, uz kuru tiekties. Pandēmijas un kara šausmu ieskauti, mēs ilgojamies pēc laba laika un mēs jums to sniegsim, parādot jaunus skata punktus, interesantus mākslinieciskos rokrakstus un neparastus priekšnesumus," festivāla atklāšanā sacīja tā programmas veidotāja un koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Pirmā festivāla diena tika atklāta ar starptautiski atzītā fotogrāfa Iļjas Lipkina personālizstādi "YOU are the model! YOU are the majority!", kuru veidojis Kim? Laikmetīgās mākslas centrs. Fotogrāfijās attēloti mūsdienu jaunieši, kas iemūžināti it kā tēlojot paši sevi pamestā, neremontētā dzīvoklī. Mūsdienu ekrānu apspīdēti viņi klejo domās par pasaules notikumiem. Ar izsmalcinātu un intīmu franču salonmūziku vakara turpinājumā apmeklētāju sajūsmu izpelnījās trio "Surel, Segal & Gubitsch". Meistarīgi savienojot vijoles, čella un elektriskās ģitāras skanējumu, mūziķi klausītājus veda žanru un sajūtu ceļojumā – no tango līdz skaņu eksperimentiem.

Festivāla atklāšanas ballītē – DJ naktī "Klubnacht Berlin" koncertzāles futūristiskās aprises pārvērtās īstā naktsklubā, kurā latviešu eksperimentālo skaņu meistars Kaspars Groševs un britu multimākslinieks Stīvens Voriks sniedza pasaules metropoļu cienīgus DJ setus.

"Liepājas Mākslas foruma" otrā diena deva iespēju sajust spēcīgu saikni ar dejas mākslu, metāliskām skaņām un mūziku. Ar vēl nebijušu performanci – pastaigu "Vienkārši labi" horeogrāfes un dejotājas Olgas Žitluhinas izskolotie Latvijas Kultūras akadēmijas "Laikmetīgās dejas mākslas" studenti atdzīvināja aizmirsto "Liepājas metalurga" teritoriju. Kustības un spilgtie izrādes elementi ķēžu cehā, metāllūžņu pārstrādes cehā, uz apkārt esošām konstrukcijām un pie martena krāsnīm burtiski parādīja to jaunā gaismā. Īpašu noskaņu performances laikā radīja brīžiem meditatīvā, brīžiem metāliski-rūpnieciskā mūziķa Jura Kaukuļa un flautistes Lienes Dobičinas oriģinālmūzika.

"Iepazīstoties ar šo telpu, radās nedaudz bīstama spēļu laukuma sajūta, kas dejotājam noteikti ir lielisks dzinējs – uzrāpties gribējās visur. Visspēcīgākais, kas mūs vadīja, bija atmosfēra. Varbūt šķiet, ka viss šeit ir pamests, taču mēs kā dejotāji aizpildām šo tukšo telpu, iedodam tai jaunu dzīvību un vēlamies radīt aicinošas sajūtas skatītājam. Bija sajūta, ka mēs ar savu esību un kustību veidojam kādus savienojumus, saspēli ar klātesošajiem," par savu pieredzi atklāj performances dalībnieks Rūdis Vilsons.

Dienas noslēgumā pavisam citādākā piedzīvojumā klausītājus veda Parīzes skaņu mākslinieku ansamblis "soundinitiative". Brīvā Lielās zāles iekārtojumā mākslinieki pārvietojās starp klausītājiem, radot neparastas skaņas ar balsi un instrumentiem un aicinot tajās sajust saikni un pieskārienu. Skaņas papildināja arī krāšņas un plūstošas video projekcijas. Ansambļa dalībnieki apmeklētājus aicināja līdzdarboties gan veidojot virvju zvaigznājus, gan vienojoties kopīgā dejā performances noslēgumā.

"Tā bija brīnišķīga pieredze! Bijām gaidījuši, ka publika būs nedaudz ieturēta, taču viņi visi bija nepārspējami, cēlās kājās un dejoja kopā ar mums. Esam patiesi priecīgi redzēt, ka iesaistījās gan mazi bērni, gan jaunieši, gan vecāka gadagājuma cilvēki. Mēs mūziku uztveram kā ekspresiju – nav nozīmes tam, kāda ir mūsu pieredze vai tam, kā definējam mūziku. Svarīgākā ir cilvēku saikne, kas rodas caur kustībām, žestiem, skaņām un drāmu. Manuprāt, šovakar mums izdevās to radīt," savās sajūtās pēc koncerta dalījās viena no ansambļa mākslinieciskajām vadītājām Vinnija Huana.

Bērnu prieks un metāliski spēcīgi kontrasti iezīmēja mākslas foruma trešo dienu. Pirmo reizi koncertzālē vieso jās Rīgas cirks, kas ģimenēm piedāvāja izrādi "Citroni un medus". Cirka mākslinieki Grēte Grosa un Juha Mati Eskelinens ar akrobātikas trikiem un dziesmām atklāja stāstu par to, kā katrā dzīves nopietnībā saskatīt prieku un spēli. Pēc izrādes bērni māksliniekiem uzdeva arī dažādus jautājumus par to, kā ar vienu roku pacelt tik smagu cilvēku un atcerēties visas kustības. Bērnus un vecākus aizrāva arī "Rīgas cirka skolas" profesionāļi, kas mācīja žonglēt ar bumbiņām un lakatiņiem, virpināt ķīniešu šķīvīšus, staigāt ar ķekatām un citiem līdzsvara trenējošiem rīkiem.

Festivāla noslēgumā uzjundoši trīsošas, iedvesmojošas un meditatīvas sajūtas rosināja neparastā itāļu komponista Fausto Romitelli video opera "An Index of Metals" jeb "Metālu indekss". Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mūziķu ansamblis diriģenta Normunda Šnē vadībā, poļu soprāns Joanna Frešele un skaņu režisors Dāvis Ozoliņš ar izcilu sniegumu piedāvāja klausītājiem sirreālu mūsdienu operas pieredzi. Īpaši apskaņoti instrumenti un elektriskā ģitāra, metāliskas skaņas, sirdspukstu ritmi, soprāna balss, sireāla dzeja, trīs ekrāni ar mutuļojošām video projekcijām – tas viss ierāva apmeklētājus citā realitātē.