Foto: Ar Tālivalža Ķeniņa Astotās simfonijas pirmatskaņojumu atklāts Cēsu Mākslas festivāls

Sestdien, 6. jūlijā, tika atklāts 13. Cēsu Mākslas festivāls, un atklāšanas vakara koncertā pirmo reizi Latvijā izskanēja Tālivalža Ķeniņa Astotā simfonija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un pasaulē novērtētās ērģelnieces Ivetas Apkalnas izpildījumā, portālu "Delfi" informē festivāla pārstāve Egija Saļņikova.

Durvis vēra topošais Cēsu laikmetīgās mākslas centrs ar vērienīgo multimediālo ekspozīciju "Tuvplāns", bet Cēsu pils klētī tika atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas bakalauru un maģistru darbu izstāde "Savienojumi".

Cēsu Mākslas festivāla atklāšanas koncerts "LNSO, Ķeniņš un Mesiāns", Koncertzālē "Cēsis" bija veltīts latviešu komponistam Tālivaldim Ķeniņam (1919 -2008), kurš šogad svinētu 100. jubileju. Tālivaldis Ķeniņš plašāk pazīstams pasaulē, nevis dzimtenē. Viņa daiļrades vainagojums ir Astotā simfonija, kas līdz šim Latvijā nebija skanējusi, un pirmatskaņojums piedzīvoja Cēsu Mākslas festivālā. Skaņdarba nozīmīgo ērģeļpartiju atskaņoja pasaulē cildinātā Iveta Apkalna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri diriģenta Andra Pogas vadībā.

Koncerta otrajā daļā izskanēja vēl viena simtgadnieka Alberta Jēruma kompozīciju. Jērums bija slavens kā Londonas latviešu kora vadonis un trimdas dziesmusvētku nozīmīgs rīkotājs.

Koncertzālē "Cēsis" tika atklāta un līdz pat festivāla beigām būs skatāma Kriša Salmaņa un Oresta Silabrieža veidotā izstāde "Trimdas mūzikas personības un parādības". Izstādes apmeklētājus uzrunās stāsti no trimdas latviešu mūzikas kultūras plašā un daudzveidīgā apvāršņa.

Atklāšanas vakara turpinājumā sekoja vērienīgās vizuālās mākslas izstādes "Tuvplāns" atklāšana topošajā Cēsu laikmetīgās mākslas centrā, Raiņa ielā 27. Multimediālā projekta idejas pamatā ir vēlme pastāstīt par spilgtām latviešu izcelsmes personībām, kas spējušas atstāt nospiedumus pasaules mākslas vēsturē. Izstāde ir stāsts par to, kā, nezaudējot patību, kļūt par kosmopolītu, un vienlaikus – tā ir kā jautājums/atskaites punkts 21. gadsimtā tik aktuālajai tēmai par nacionālu mākslu globālā laikmetā.

"Tuvplāns" ir stāsts par latviešu māksliniekiem Ņujorkā, kuru vidū ir arī Svens Lūkins – 20. gadsimta 60. gadu amerikāņu mākslas ainas viena no uzlecošajām zvaigznēm. Šī ir pirmā reize kopš 1987. gada, kad Latvijā izstādīti Svena Lūkina objekti – trīsdimensionālās gleznas, kas 20. gadsimta 60. gados pārsteidza Ņujorkas mākslas pasauli.

Izstādes "Tuvplāns" uzmanības lokā ir arī mākslinieka Māra Bišofa Ņujorkas perioda zīmējumi izdevumiem "The New Yorker" un "The New York Times", gleznotāja Vija Celmiņa, pasaulslavenā fotogrāfa Roberta Mepltorpa iemīļotā modele Dovanna Pagovka. Arī mākslinieki Artūrs Virtmanis, Indriķis Ģelzis un Signe Baumane nu jau vairāk nekā divdesmit gadus ir ņujorkieši, un viņu darbi būs skatāmi Cēsīs. Jāuzsver, ka Artūrs Virtmanis un Indriķis Ģelzis šai izstādei rada jaundarbus.

Savukārt Koncertzālē "Cēsis" izstādes "Tuvplāns" ietvaros iespējams skatīt Voldemāra Avena, Dainas Dagnijas, Laimoņa Mieriņa, Haralda Norīša, Ģirta Puriņa, Raimonda Staprāna, Lara Strunkes, Imanta Tillera, Sigurda Vīdzirkstes un Reiņa Zustera darbus.

Ar festivāla patrona SEB bankas atbalstu tapusi un Cēsu pils klētī tiks atklāta arī tradicionālā Latvijas Mākslas akadēmijas Bakalaura un Maģistra diplomandu darbu izstāde, kurai šogad dots nosaukums "Savienojumi". Tajā jaunie mākslinieki savieno gan pārbaudīto, gan nesavienojamo, tādējādi iezīmējot savu atrašanās vietu globālajā pasaules telpā.