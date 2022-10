Foto: Ar tradicionālo bezmaksas koncertu atklāts Baltijas Baleta festivāls

Ar tradicionālo bezmaksas koncertu, kas pieejams ikvienam, piektdien, 7. oktobrī, atklāts ikgadējais Baltijas Baleta festivāls, kas šogad notiek jau 27. reizi. Atklāšanas koncerts notika tirdzniecības centra "Origo" jaunā korpusa ātrijā.

Koncertā piedalījās virtuozā akordeoniste Inita Āboliņa, Rīgas Horeogrāfijas skolas audzēkņi, Tāļa Sila Baleta akadēmijas audzēkņi, Profesionālās ievirzes deju skolas "Benefice" un Deju skolas "Karuselis" audzēkņi, Deju grupa "Buras", kā arī Latvijas Nacionālā baleta solisti. Klātesošos uzrunāja festivāla direktore Lita Beiris.

Jau ziņots, ka 27. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls šogad norisināsi no 4. līdz 30. oktobrim Rīgā, Rēzeknē, Preiļos un Ventspilī, piedāvājot baleta simtgadei veltītu izstādi, divus ekskluzīvu filmu seansus, kā arī portugāļu un norvēģu laikmetīgā baleta izrādes.

Mencendorfa namā jau atklāta izstāde "Latvijas Nacionālā baleta simtgades lidojums", kurā ir skatāmas gan fotogrāfu Eiženijas Annas Freimanes, Andra Tones u.c. fotogrāfijās iemūžinātās baleta izrādes, gan Latvijas baleta zvaigžņu Annas Priedes, Janīnas Pankrates, Veltas Vilciņas u.c. fotogrāfijas, kā arī kostīmi no baleta izrādēm "Bolero", "Gulbju ezers", "Apburtā princese", "Korsārs" u.c. Kā norāda SBBF direktore Lita Beiris, "baleta fotogrāfija ir īpaši sarežģīta, jo prasa no fotogrāfa prasmi notvert to mirkli, kad dejotāja poza ir visizteiksmīgākā."

Programma turpināsies 13. oktobrī pulksten 20 Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē un 15. oktobrī pulksten 19 Preiļu novada Riebiņu Kultūras namā būs skatāma Jo Stromgrena modernā baleta kompānijas (Norvēģija) izrāde "The Loft". Tā apspēlē patiesi cilvēciskos aizsardzības un izdzīvošanas mehānismus ar karātavu humoru, kas ļauj cilvēkiem smieties par ļaunuma un kļūdu mezglojumiem un savijumiem.

21. oktobrī pulksten 19 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" un 24. oktobrī pulksten 19 VEF Kultūras pilī ar izrādi "Romeo un Džuljeta" viesosies modernā baleta kompānija "Quorum Ballet" (Portugāle). "Izrādes sižets ieved mūs īstas, kaislīgas mīlestības pasaulē, kuru nekas un neviens nevar iznīcināt. Tāda mīlestība, kas ir akla, tāda mīlestība, kas ir tik spēcīga, ka to nespētu pārvarēt pat nāve," raksta festivāla rīkotāji.

28. oktobrī Ventspilī, Teātra namā "Jūras vārti" norisināsies koncertprogramma "Vārds Latvijas jaunajiem horeogrāfiem".

29. oktobrī pulksten 20 festivāla noslēgumā kinoteātra "Splendid Palace" Jaunajā zālē plānots kino seanss "Nakts ar balerīnu". Šajā vakarā varēs noskatīties divus baletus: "Sapnis vasaras naktī" un "Gulbju ezers".

2015. gada aprīlī Zviedrijas Karaliskais balets Stokholmas operā iestudēja "Sapni vasaras naktī", ko bija radījis brīnišķīgais horeogrāfs Aleksandrs Ekmans. Šajā spēcīgajā un laikmetīgajā izrādē atklājas vasaras saulgriežu enerģija un visi ar to saistītie noslēpumi, kas pazīstami skandināvu tradīcijās.

Savukārt horeogrāfs Angelins Prelžožajs savā "Gulbju ezera" interpretācijā ir saglabājis oriģinālo sižetu: tas ir zināmais stāsts par skaisto sievieti, kura pārvēršas par gulbi, taču Prelžožajs maina kontekstu. "Es ļoti vēlējos, lai skatītāji, īpaši jaunajā paaudze, sajustu piederību šim sižetam. Man nebija nodoma izstāstīt kārtējo romantisko pasaku, kādu ir daudz. Tīrais un trauslais gulbja tēls ir planētas dzīvības simbols. Un, ja cilvēce nepārtrauks vardarbību pret dabu tagad, tad nākamajās paaudzēs izzudīs ne tikai gulbji un ezeri," uzsver horeogrāfs.

