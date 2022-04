Foto: Brīvdabas muzejā uzpoš ēkas un sāk pavasara sezonu

30. aprīlī pēc ziemas sezonas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā tiek apskatei atvērtas eksponātēkas un notiks arī Pavasara tirgus. Jau visu nedēļu telpas tiek rūpīgi vēdinātas un tīrītas, laukā tiek nesti un purināti gultu matrači un spilveni, klāti palagi, segas un citas tekstilijas.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā. Tā platība ir 87 hektāri un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem, atgādina muzeja pārstāve Līga Rimšēviča.

Brīvdabas muzejs ir zinātniski izplānota kolekcija, kas ar celtnēm, to iekārtojumu, celtņu un to grupu savstarpējo novietojumu ainavā rāda zemniecības un lauku dzīvesveida attīstību no 17. gs. - 20. gs.

trīsdesmitajiem gadiem. Tā kā lauku sabiedrība bija saistīta ar daudzām amatniecības nozarēm, tad muzejā ir pārstāvētas arī ar amatniecību saistītas celtnes, darba iekārtas un priekšmeti. Dzīvesveida pilnīgākai attēlošanai muzejā ir dažādu kristīgo konfesiju dievnami, ceļa un sādžu krusti, brāļu draudzes saiešanas nams un dzīvojamā rija, kuras telpās 18. gadsimta sākumā skoloti zemnieku bērni.

Brīvdabas muzeja Pavasara tirgū savu preci 30. aprīlī piedāvās vairāk nekā astoņdesmit amatnieku un pārtikas mājražotāju. Latvijas amatnieki pircējus sagaidīs ar krāšņiem pinumiem, gan siltiem, gan pavasarīgiem adījumiem, rotām dažādām gaumēm, kā arī tekstila, keramikas un koka darinājumiem. Pārtikas mājražotāji piedāvās svaigu maizi, sierus un gaļas produktus, pīrādziņus un kūkas, neparastas mērcītes un vietējo medu.

Muzejā notiek arī krājumu komplektēšanas un glabāšanas, izglītojošais, pētnieciskais un restaurācijas darbs. 2024. gadā muzejs svinēs savu simtgadi. Muzejam ir arī divas lauku ekspozīcijas to dabiskajā atrašanās vietā – muzejs "Vēveri" Vecpiebalgas pagastā un zvejnieku sēta "Vītolnieki" jūras krastā Rucavas pagastā.