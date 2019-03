Foto: Damjens Hērsts Lasvegasas viesnīcā radījis iespaidīgu luksusa numuriņu

Lasvegasā, "Palms Casino Resort" viesnīcā, britu modernās mākslas ikona Damjens Hērsts radījis luksusa numuriņu, kura teju 900 kvadrātmetros divos stāvos izvietoti viņa mākslas darbi.

Hērsta radītajam numuriņam dots nosaukums "The Empathy Suite", un cena par nedēļas nogales pavadīšanu divām personām tajā ir 200 tūkstoši ASV dolāru. Hērsts pielicis roku it visam – sākot no mēbelēm un interjera audumiem un beidzot ar saviem oriģināldarbiem.

Numuriņā izvietotie Hērsta mākslinieciskajam rokrakstam tik raksturīgie mākslas darbi kopumā maksā apmēram 10 miljonus ASV dolāru. Starp tiem ir dimantiem pildīts "tablešu kabinets", zāļu skapītis, tauriņu mozaīkas un divas formalīnā peldošas milzu haizivis, kuras "sagaida" viesus.

Hērsta dizainētais numuriņš tapis sadarbībā ar Ņujorkas arhitektūras kompāniju "Bentel&Bentel". Tajā ir divas guļamistabas un āra peldbaseins ar panorāmas skatu uz Lasvegasu, masāžas telpas, sāls relaksācijas istaba, sporta zāle, divas vannas istabas un atpūtas zona, kurā var satilpt vairāk nekā 50 cilvēku.

"Man patīk, ko Frenks Un Lorenco Fertitas (viesnīcas īpašnieki – red.) ir izdarījuši ar "Palms"," Hērsts atklāj ārvalstu medijiem. "Ir lieliski strādāt kopā ar viņiem, jo viņi ir lieli mākslas kolekcionāri un pilnībā to saprot. Viņi man ir atļāvuši radīt numuru viesnīcā un pilnībā piepildīt to ar savu mākslu."

Savukārt Džons Grejs, viesnīcas galvenais menedžeris piebilst, ka Damjena Hērsta dizainētais "The Empathy Suite" ir "leģendāras viesmīlības un muzeju cienīgas mākslas" apvienojums, kas ir kā radīts Lasvegasas viesiem, kuri meklē unikālu pieredzi.