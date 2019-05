Foto: Fonds 'Viegli' Kuldīgā atklāj kulturālo kartupeļu lauku un radio

Maija brīvdienās Kuldīgā, Ventas upes krastā, netālu no platākā ūdenskrituma Eiropā, Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" atklāja kulturālo kartupeļu lauku un pirmo reizi ieskandināja Kartupeļu lauka radio, portālu "Delfi" informē fonda pārstāvji.

Kartupeļu lauka ideja Pārventas parkā, Kuldīgā, tapusi sadarbībā ar Kuldīgas novada Domi, kas šobrīd padziļināti pēta Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera dzīvi. Viena no leģendām vēsta, ka tieši hercogs Jēkabs uz Kuldīgu atvedis kartupeļus kā ziedus, un tikai vēlāk sākta to izmantošana kulinārijā. Mākslinieki Voldemārs Johansons un Velga Vītola izlūkojuši kartupeļu stādus, kas zied dažādos toņos, un veidojuši kartupeļu lauku kā mākslas objektu, kas šovasar jūlija vidū uzziedēs gleznā.

Šis projekts ir vienlīdz svarīgs arī Ziedoņa muzeja pētniecībā – netālu no Kuldīgas, kuldīdznieces Ilzes Dambītes vecvecāku saimniecībā "Vecdambji" dzejnieks Imants Ziedonis piedalījās talkā pirms došanās izzināt Kurzemi un rakstīt grāmatu "Kurzemīte", kuras eksemplārs ir Ziedoņa muzeja krājumā. Grāmatas rakstīšanas laikā Ziedonis vēlējās izzināt ne to Kurzemi, kas apskatāma atlantā, bet izzināt to, kas ir tās saturs un veidotāji – cilvēki. "Mani interesē viņas (Kurzemītes) individualitātes, viņas personības un arī viņas savādnieki un dīvaiņi. Tikai personības spēj izaudzināt otrā personību," tā grāmatā "Kurzemīte" raksta Imants Ziedonis.

Iedvesmojoties no izcilām personībām, izveidots interneta radio – Kartupeļu lauka radio, kas radīts, lai atskaņotu labu mūziku, ziņotu par svarīgāko Latvijas kultūras dzīvē, cildinātu cilvēku vērtīgās domas un izceltu skaisto Latvijā. Radio šobrīd dzirdams interneta vietnē fondsviegli.lv/lv/radio, drīzumā arī lejupielādējot "iOS" vai "Android" aplikāciju.

"Jebkuru augšanu un attīstību ietekmē vide un fons, kurā aug konkrētā būtne vai dzīvības forma. Arī augi iespaidojas no tā, ko dzird, jūt un redz sev apkārt. Radio muzikālo rokrakstu veidos latviešu un ārvalstu mākslinieku skaņdarbi, kas izceļas ar savu kvalitāti, gaumīgumu un pārlaicīgumu. Ja sākotnēji radio ēterā skanēs tikai mūzika, ar laiku klausītājiem un kartupeļiem tiks piedāvāti autorraidījumi par kultūru, mākslu, zinātni, literatūru un citām jēgpilnām, kulturālu sabiedrību veidojošām nozarēm. Iespējams, tas palīdzēs kartupeļiem izaugt krietniem, brangiem, veselīgiem un kulturāliem. Kā nekā – kartupelis pēc savas būtības ir kultūraugs," tā par kartupeļu lauka radio stāsta Ziedoņa muzeja radošais direktors, mūziķis Jānis Holšteins-Upmanis (Goran Gora).

Šovasar visas vasaras garumā Kuldīgā ap kartupeļu lauku norisināsies dažādi radoši mākslas un mūzikas pasākumi, kas aicinās sabiedrību vērot, piedalīties un priecāties par skaisto visapkārt. "Projekts ir neparasta simbioze starp mākslu un ekonomiku. Ziedonis ir teicis, ka dzīves jēga ir prieks. Šis augšanas un ziedēšanas skaistums radīs dzirkstošu prieku mums visiem vietā, kur reiz Imants sāka savu Kurzemītes gājienu – Kuldīgā," skaidro fonda "Viegli" radošo projektu vadītājs Emīls Lukjanskis.

Visām kartupeļu lauka aktivitātēm iespējams sekot līdzi fonda "Viegli" sociālo mediju profilos "Facebook" un "Instagram".