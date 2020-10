Foto: Gaismas pilī atklāta Krišjānim Baronam veltīta izstāde

Pieminot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, 30. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atvērta Latvijas un Igaunijas kopizstāde "Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" iformēja fonda "Viegli" pārstāvji, līdz ar izstādi, projekta "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" ietvaros, pārizdota un papildināta Krišjāņa Barona un citu latviešu 1859. gadā sarakstītā ģeogrāfijas grāmata "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana".

Izstādes ideju un konceptu veidojusi Imanta Ziedoņa muzeja komanda kopā ar māksliniekiem, pētniekiem un kuratoriem no Igaunijas. Izstādē "Tuvie - nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons" apskatāmi vairāku muzeju unikāli krājuma priekšmeti, piemēram, vairāk nekā simts gadus glabāts pļavas āboliņa herbārijs no Latvijas Nacionālā dabas muzeja, līdz šim maz izstādīts, rets Krišjāņa Barona rokraksts no piezīmju burtnīcas, kuras atvērumā redzams Krišjāņa Barona plāns 2. sējuma satura rādītājam no LU Akadēmiskās bibliotēkas un Misiņa bibliotēkas. Izstādē iekļauti arī visu mūsdienu Baronu stāsti, kas tapuši pēc veiktā ceļa no Tartu līdz Dundagai.

Krišjāņa Barona un citu latviešu sarakstītā grāmata "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana" ir viena no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā. Krišjānis Barons un viņa laikabiedri, Krišjānis Valdemārs un Juris Alunāns, to sarakstījuši 1859. gadā un līdz šim grāmata nav tulkota latviešu valodā. Ziedoņa muzeja komanda atlasījusi mūsdienu pētniekus, kuri papildinājuši izdevumu ar aktuālo par mūsdienām un skaidrojumus par Krišjāņa Barona un citu jaunlatviešu rakstīto. Grāmatā publicēti arī līdz šim neredzēti mākslas darbi no Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla un citi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas darbi, kā arī vēsturiska mūsdienu Latvijas teritorijas karte no Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva.

Grāmatu par godu Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienai izdod Imanta Ziedoņa fonds "Viegli".