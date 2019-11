Foto: Galvaspilsēta iemirdzējusies festivāla 'Staro Rīga' gaismās

Piektdienas, 15. novembra, vakarā iemirdzējušies ikgadējā gaismas festivala "Staro Rīga" objekti. Jau ziņots, ka tos valsts svētku nedēļas nogalē var aplūkot kopumā 35 mākslas objektus, kas tiks iedegti ik dienu no pulksten 17.00 līdz 23.00.

Atgadinām, ka festivāla norises laikā notiks arī vairāki papildu pasākumi: 16. novembrī pulksten 21.00 Operas skvērā festivāla pamatprogrammas objektā "Maiga vara" notiks popdziedātājas Aminatas tāda paša nosaukuma minialbuma prezentācijas koncerts. Kopā ar "Staro Rīga" un "Artistic" radošo komandu tapis maģisks priekšnesums, kura laikā skanēs gan jaunas, gan jau dzirdētas jaunā minialbuma dziesmas. Piedalīsies arī īpašās viešņas – "Tautumeitas"!

Dienu vēlāk – 17. novembrī – Kronvalda parkā ar starta un finiša zonu pie Kongresu nama norisināsies "Staro Rīga" skrējiens, kas startēs pulksten 17.30. Pieteikties tam var mājas lapā starorigaskrejiens.lv.

Īpaši noteikumi jāņem vērā arī plānojot apmeklēt festivāla programmas objektus Sv. Pētera baznīcā un Rīgas mākslas telpā. Sv. Pētera baznīcā apskatāmais lāzeruzvedums "Linea Temporis" ilgs 15 minūtes. Orientējošie sākuma laiki atkarībā no apmeklētāju skaita būs trīs reizes stundā ik pēc 20 minūtēm, sākot ar katras apaļās stundas ieskandināšanu.

Savukārt Rīgas mākslas telpā izvietotās pasaulslavenā britu multimākslinieka Braiena Īno ģeneratīvās mākslas instalācijas "77 miljoni gleznu" apmeklējumam ieteicams iepriekš izņemt ieejas kartes uz noteiktu laiku, kas iezīmēti katrā apaļā stundā un pusstundā. Ieejas kartes ir bezmaksas un tās var saņemt elektroniski interneta servisā bilesuparadize.lv. Atbilstoši cilvēku skaitam instalāciju būs iespējams apskatīt arī rindas kartībā, taču priekšroka būs apmeklētājiem ar iepriekš saņemtām ieejas kartēm.

18. novembrī Brīvības laukumā notiks svinīgs pasākums ar Latvijas prezidenta Egila Levita uzrunu, līdz ar to laikā no pulksten 19.15 līdz 20.30 būs pārtraukums objekta "Déjà vu" darbībā. savukārt dāņu mākslinieces Tīnes Bečas (Tine Bech) instalācija "Krāso mani skaisti" no 16. līdz 18. novembrim aicinās līdzdarboties arī gaišajā dienas laikā no pulksten 12.00.

Plašāka informācija par festivālu atrodama tā mājas lapā staroriga.lv. "Staro Rīga" norises laikā darbosies informācijas centrs Aspazijas bulvārī pie "Laimas" pulksteņa, kur varēs saņemt kartes un bukletus. Tie būs pieejami arī pie festivāla programmas gaismas objektiem, kā arī pie brīvprātīgajiem festivāla norises teritorijās.

Festivāla 35 gaismas mākslas objekti sadalīti divās programmās. Pamatprogrammai objekti tika izvēlēti mākslinieku konkursa kārtībā, bet otru programmu veidojuši "Staro Rīga" sadarbības partneri, un tajā iekļauti 13 objekti. Pamatprogrammas objekti kartē sanumurēti ar sārtiem punktiem, bet sadarbības partneru programmas objekti – ar ziliem.

Mobilo ierīču lietotājiem ieteicams apmeklēt arī "App Store" vai "Google Play", jo tur būs lejupielādējama festivāla aplikācija, kas ir visērtākais veids, kā orientēties objektu izvietojumā, atvieglot to atrašanu un izlasīt informāciju par apskatāmo objektu. Aplikācijā ikviens var izveidot savu festivāla maršrutu, atlasīt konkrētus objektus, ko apmeklēt, un arī atrast tuvākos ceļus, kā līdz tiem nokļūt.

Pilsētvidē darbosies arī īpašas tirdzniecības vietas, kurās varēs iegādāties siltus dzērienus, uzkodas un gaismas festivālam atbilstošu atribūtiku.