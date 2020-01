Foto: Ieskats maģiskajā 'Cirque du Soleil' izrādē uz ledus – 'Crystal'

"Arēnā Rīga" no 15. līdz 19. janvārim būs skatāma pasaulē slavenās kanādiešu cirka kompānijas "Cirque du Soleil" izrāde "Crystal" – vienīgā, kas norisinās uz ledus. Latvijā "Crystal" trupa ieradīsies pēc viesizrādēm Maskavā, kas notika decembrī. Īsi pirms Latvijas izrādēm piedāvājam foto ieskatu grandiozajā uzvedumā, kā arī interesantu faktus par Rīgā gaidāmā priekšnesuma tehniskajām un organizatoriskajām niansēm.

Cirks ieradīsies ar 21 kravas automašīnu

"Crystal" šova trupā kopā ir aptuveni 100 cilvēku, tajā skaitā 43 mākslinieki, trīs mūziķi, viens klauns un visdažādākie tehniskie darbinieki. Lai pārvadātu visus tērpus, skatuves aprīkojumu un dekorācijas, ir nepieciešama divdesmit viena kravas automašīna.

"Ierodoties Lužņiku olimpiskajā kompleksā Maskavā, tāpat kā tas būs janvārī Rīgā, mums bija nepieciešamas 12 stundas, lai visu izkrautu. Lai to paveiktu, mēs papildus algojām 120 vietējos tehniskos darbiniekus. Turklāt, lai sagatavotu skatuvi, ir nepieciešamas vēl četras līdz sešas stundas, savukārt visa novākšana pēc izrādes prasa kādas trīs ar pusi stundas, un nepieciešams tas pats cilvēku skaits," raksta cirkā pārstāvji.

Foto: Publicitātes foto

Tehniskais aprīkojums – deviņas tonnas

Lai nodrošinātu gaismas projekcijas "Crystal" šovā, ir nepieciešami 28 video projektori, kas aptver visu skatuvi. Vislielākā prioritāte ir drošība, tāpēc nepieciešams īpašs nodrošinājums gaisa vingrotājiem, tas nozīmē, ka pie griestiem karājas aptuveni deviņas tonnas smags tehniskais aprīkojums.

Mākslinieki trenējas katru dienu

Lai gan starp izrādēm Maskavā un Rīgā ir aptuveni mēnesis, darbs pie kvalitātes līmeņa saglabāšanas neapstājas. Lai mākslinieki būtu labā formā, viņi trenējas katru dienu. Šovā ir ļoti dažādi elementi, tāpēc katram māksliniekam pēc grafika notiek atbilstoši treniņi. Piemēram, ekstrēmie slidotāji trenējas uz hokeja slidām un ceļo ar savu personīgo trenažieru zāli. Savukārt žonglierim bija jāiemācās žonglēt arī uz slidām. Īpaši svarīgi ir arī regulāri trenēties sarežģītākiem trikiem, piemēram, kad galveno varoni Kristālu gaisā paceļ trapeces mākslinieks.

2000 tērpi un to kopšana



Izrādei "Crystal" līdzi brauc arī savs kostīmu mākslinieks ar komandu, kurš rūpējas par 2000 tērpu vienībām. Lai tos pareizi koptu, "Crystal" trupa ceļo ar sešām veļas mazgājamajām mašīnām un diviem žāvētājiem. Darbiniekiem un māksliniekiem ir izveidots pat īpašs veļas mazgāšanas grafiks.

Šovu radījuši cilvēki no 25 pasaules valstīm

Lai gan "Cirque du Soleil" ir radies Kanādā, tajā jau sen darbojas labākie akrobāti un mākslinieki no visas pasaules. Lai radītu izrādi "Crystal", kopā pulcēti cilvēki no 25 valstīm, kuri daudzus mēnešus ir prom no savām mājām, lai vairāku mēnešu garumā apceļotu neskaitāmas ledus arēnas visā pasaulē.

"Cirque du Soleil" ir viens no pasaulē atpazīstamākajiem, lielākajiem un iespaidīgākajiem cirkiem. No uzņēmuma dibināšanas brīža ir radīti brīnumaini priekšnesumi un sniegta iespēja tos baudīt aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. "Cirque du Soleil" šobrīd strādā virs 4000 darbinieku un 1300 izpildošo mākslinieku no gandrīz 50 valstīm. 2018. gadā pasaulē vienlaicīgi tika demonstrētas pat 19 izrādes.

"Cirque du Soleil" izcelsme meklējama Kanādas pilsētiņā Kvebekā 1984. gadā, taču šodien tas pulcē māksliniekus no visas pasaules. Aptuveni 40% no 1300 "Cirque du Soleil" izpildošajiem māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti, galvenokārt vingrotāji, pasaules un olimpiskie čempioni, kuri var lepoties ar iepriekš karjerā iegūtām 17 olimpiskajām medaļām. "Cirque du Soleil" līdzīgi kā citas laikmetīgā cirka kompānijas ir cirks bez dzīvniekiem.