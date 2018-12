Foto: Introvertu karnevāls aicina iejusties latviešu literātu un grāmatu varoņu tēlos

Sestdien, 22. decembrī pulksten 19.00, koncertzālē "Tu jau zini kur" notiks Latvijā pirmais Introvertu karnevāls, kura apmeklētāji aicināti iejusties latviešu literātu un grāmatu varoņu tēlos, portālu "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāvji.

"Šis literatūrai ir bijis liels gads. Latvijas grāmatas ar joni ir šķērsojušas daudzu valstu un valodu robežas. Būtu grēks to nenosvinēt. Mēs ticam, ka ir tikai viens veids, kā likt introvertiem sanākt kopā brīvprātīgi. Tā ir masku balle. Izliksimies, ka tie nemaz neesam mēs. Pārģērbsimies par latviešu literātiem un grāmatu varoņiem un iejutīsimies viņu ādā. Ļausim satikties Sudrabu Edžum, Norai Ikstenai, Cibiņam un zvejnieka dēlam, lai visi kopā aizvadītu neaizmirstamu vakaru!" teikts pasākuma aprakstā.

Karnevāla laikā apmeklētājus ar literāro video diskotēku izklaidēs dīdžejs Ģirts Šolis, visiem apmeklētājiem būs pieejams šampanietis neierobežotā daudzumā, kā arī uzstāsies Latvijas poētiskākā grupa, kuras nosaukums pagaidām tiek turēts noslēpumā. Pasākuma ietvaros tiks pasniegts arī unikāls goda vimpelis labākajam karnevāla kostīmam grupās un individuāli, kā arī notiks izsole #iamintrovert mēteļiem, kas pabijuši Londonas grāmatu tirgū, mēnesi atradušies Norvēģijas muitā, apmeklējuši Frankfurtes grāmatu tirgu un šobrīd meklē patstāvīgus saimniekus. "Šī gada latviešu literatūras panākumus var un vajag nosvinēt. Visiem, kas šogad sekoja līdzi kampaņas #iamintrovert aktivitātēm, paslēpties zem maskām un sanākt kopā. Nosvinēt to, ka mums ir tāda – izcila – Latvijas literatūra," stāsta pasākuma organizatore un kampaņas #iamintrovert autore Una Rozenbauma.

Vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki piedalījušies pasākuma reklāmas kampaņā, atklājot, zem kādas maskas viņi slēpsies karnevālā. Nacionālā teātra aktieris Igors Šelegovskis būs zalktis no latviešu tautas pasakas, Latvijas modes palātas vadītāja Dita Danosa iejutīsies Andreja Pumpura eposa "Lāčplēsis" Spīdolas tēlā, modes māksliniece Iveta Vecmane pārģērbsies par Femme Fatale no Edvarda Virzas dzejoļa, mūziķe Sniedze Prauliņa pārtaps par Ziemeļmeita no Kārļa Skalbes pasakas, rakstniece Inga Gaile karnevālā pārģērbsies pati par sevi, dzejnieks un aldaris Krišjānis Zeļģis būs Sprīdītis no latviešu tautas pasakas, aktrise Jana Čivzele iemiesosies Jāņa Ziemeļnieka dzejoļa tēlā Nezināmā, rakstnieks Svens Kuzmins būs Zelta zirgs no Raiņa lugas, radošā direktore un režisore Una Rozenbauma pārtaps dzejniecē Austrā Skujiņā, fotogrāfs Ģirts Raģelis iemiesosies Jāņa tēlā no Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94", zvērināts advokāts Mārtiņš Knipšis karnevālā būs rakstniece Andra Neiburga, bet Baltijā apbalvotākais zīmolu stratēģis Kristaps Siliņš kļūs par Laimes lācis no Andreja Upīša "Sūnu ciema zēniem".

Karnevāls notiks sestdien, 22. decembrī, koncertzālē "Tu jau zini kur" Tallinas ielā 10-3. Ieeja no pulksten 19.00.

Biļetes uz karnevālu var iegādāties interneta vietnē "Bez rindas".