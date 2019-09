Foto: Iznākusi eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas jaunā grāmata

Latvijas Kultūras akadēmijā 17. septembrī atvēršanas svētkus piedzīvoja eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas jaunā grāmata "The Singer of Songs. On Cognitive Schemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs", kas izdota apgādā "Zinātne".

Grāmata veltīta "Pagātnes un tagadnes manas zemes dziedātājiem, atceroties 1918. gada 18. novembra Latvijas Neatkarības deklarācijas simtgadi," Savā "Facebook" kontā raksta eksprezidente.

Grāmatas, kas rakstīta angļu valodā, nolūks ir uzskatāmi demonstrēt, ka bez liriskās tautas dzejas izpratnes nav iespējams izprast mutvārdu daiļrades dziļāko būtību, lai arī starptautiskā pētniecība parasti pievērsusies tikai episkiem dziedājumiem, balāžu tradīcijām un mītiem.

Sējumā sešās nodaļās analizēti garāko dziesmu ceri no plašā precību dziesmu tematiskā cikla, rādot kā garākās dziesmas gan vadās pēc tām īpatnējām uzbūves shēmām, gan arī satur fragmentus vai moduļus, kas atrodami citviet dainu pūrā kā atsevišķas četrrindes vai sešrindes.

Dziesmas citētas oriģinālā, līdz ar tulkojumiem angļu valodā, vairākām dziesmām iekļautas arī melodijas.

Grāmatas atvēršanas svētkos klāt bija arī pašreizējais prezidents Egils Levits, kurš savā uzrunā pauda, ka gan Vīķe-Freiberga pati, gan šī grāmata aptver visus trīs aspektus – politisko, sabiedrisko un zinātnisko.