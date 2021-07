Foto: Izstādes atklāšana un Ingas Kalnas koncerts 'Lielajā dzintarā'

Aizvadītajā nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tika atklāta vēju pilsētas mākslinieku — Ievas Rubezes, Egona Peršēvica, Raida Kalniņa un Ulda Rubeža — veidotā kopizstāde "Jūrā pie Liepājas pazudis cilvēks", kā arī aizvadīts soprāna Ingas Kalnas un pianistes Diānas Ketleres albuma "Das Rosenband" prezentācijas koncerts.

"Jūrā pie Liepājas pazudis cilvēks" ir četru Liepājas iedvesmotu mākslinieku veidota izstāde, kas tapusi, domājot par jūras un cilvēces mijiedarbību un skatītājiem piedāvā dažādas laikmetīgās mākslas formas. Izstādi veido grafiskā mākslinieka Ulda Rubeža veidotās gleznas, instalāciju mākslinieces Ievas Rubezes veidotais lielformāta multimediju darbs "Ceturtais vilnis", mākslinieka Raida Kalniņa veidotā glezna "Pianista gals" un instalācija "Zvejnieka sapnis", kā arī tēlnieka Egona Peršēvica radītie lielformāta tēli "Jūrasmātes nolaupīšana" un "Teika par Karostas nāriņu".

Kā "Delfi" informē koncertzāles "Lielais dzintars" pārstāve Elizabete Hartmane, laikmetīgās mākslas izstāde jau pirmajās dienās guvusi plašu interesi no pilsētniekiem un viesiem, un turpmāk būs skatāma ik dienu koncertzāles darba laikā līdz 12. septembrim. Ieeja bez maksas, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no pulklsten 11 līdz 17, sestdienās, svētdienās no pulksten 10 līdz 15. Apmeklējot izstādi, organizatori lūdz ievērot divu metru distanci un lietojot sejas aizsargmasku.

Foto: Edgars Pohevičs

Savukārt sestdien, 10. jūlijā, Liepājas koncertnamā notika ilgi gaidītā un no gada sākuma pārceltā Ingas Kalnas un Diānas Ketleres albuma "Das Rosenband" (Rožu vija) prezentācija. Soprāns Inga Kalna šo programmu raksturo ar vārdiem — muzikālais jūgendstils. Albums "Das Rosenband" ar Riharda Štrausa un latviešu klasiķu Jāņa Mediņa un Alfrēda Kalniņa dziesmu izlasi nāca klajā šī gada sākumā un jau ir izpelnījies starptautisku atzinību, tai skaitā nomināciju prestižajai Opus Klassik balvai. Albums 2020. gada vasarā ieskaņots Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" ierakstu studijā, Nacionālās ierakstu kompānijas "Skani'' paspārnē.

Koncerta pirmajā daļā klausītājiem tika piedāvāti "Das Rosenband" ierakstā iekļautie skaņdarbi, bet otrajā daļā apmeklētājiem bija īpaša iespēja dzirdēt ieskatu Ingas Kalnas un Diānas Ketleres jaunajā projektā ar Žana Sibēliusa, Nikolaja Rimska-Korsakova un Sergeja Rahmaņinova skaņdarbiem.

Tāpat koncertzāle "Lielais dzintars" apmeklētājiem ik nedēļas nogali piedāvā doties izzinošās ekskursijās un īpaši veidotās Muzikālajās ekskursijās, kas līdzās pastaigai gida pavadībā apmeklētājiem piedāvā arī Liepājas Simfoniskā orķestra mini koncertu.