Foto: Jauno dizaineru konkurss 'Modes manifestācija'; labākā kolekcija – Martai Cimdiņai

"Hanzas peronā" 22. decembrī notika jauno modes dizaineru konkurss "Modes manifestācija", kurā uzvaras laurus plūkusi Rīgas Tehniskās universitāte studentes Martas Cimdiņas kolekcija "Introvert Extraversion".

Kā informē konkursa rīkotāji, otro vietu ieguva Hugo Bērziņa un Anetes Hamčanovskas tandēma kolekcija "Neparedzamība", savukārt trešo vietu – Agneses Eidukas kolekcija "Numur 1".

Martas Cimdiņas kolekcija "Introvert Extraversion" kā balvu ieguva Latvijas pārstāvību konkursā "Internationa Young Designers Contest 2021" Kijevā, Ukrainā, kas notiks nākamā gada jūlijā.

Starptautiskais jauno dizaineru konkurss ir viens no lielākajiem Centrāleiropā. Tā mērķis ir popularizēt jaunos modes talantus, iepazīstinot ar tiem starptautiskos modes industrijas ekspertus, medijus un sabiedrību. Visi konkursa dalībnieki ir nacionālo konkursu uzvarētāji vai laureāti, kas nodrošina pasākumam augtu radošo un profesionālo līmeni.

Viņas kolekcija varēs piedalīties arī "Stockmann Riga Showroom" un būs tur pieejama vienu mēnesi 2021. gadā.

Kolekcija bija radīta kā bakalaura darbs Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas "Materiālu tehnoloģija un dizains" ietvaros 2020.gadā. Šobrīd Marta turpina studijas turpat profesionālā maģistra studiju programmā "Dizaina inženierija".

Ar šo kolekciju tās autore, personiskās pieredzes rosināta, vēlējās aktualizēt problēmu – cilvēka izvairīšanos runāt par savām sajūtām, spējas jēgpilni komunicēt zaudēšanu. Kolekcija radīta, balstoties iekšējās pretrunās un sadursmē ar ārpasauli jeb cilvēka mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Koncepta pamatā ir cilvēka un kalnu salīdzinājums. Tērpu formas un skandināviem raksturīgā lakoniskā krāsu gamma, kas vienlaikus simbolizē ceļu no tumsas uz gaismu, aizgūta no kalniem.

Kolekcijā apvienotas minimālisma un asimetrijas iezīmes, gūstot iedvesmu no japāņu modes dizaineriem raksturīgā stila, taču saglabājot skandināvu askētismu un atturību gan tērpu siluetos, gan materiālu izvēlē. Dizaineres mērķis bija radīt apģērbu, kas ir maksimāli draudzīgs videi un pēc tā nolietojuma un utilizācijas nerada būtisku kaitējumu dabai. Tāpēc kā izstrādājumu pamatmateriāls izvēlēts 100% lins, furnitūrai – kokosa pogas. Kolekcijas tērpi paredzēti personībām, kuras nebaidās doties ceļā, lai atkal atrastu gaismu sevī.

Otrās vieta piešķirta kolekcijai "Neparedzamība", kuras veidošanā apvienojušies divi autori – Anete Hamčanovska un Hugo Bērziņš. Viņi kolekcijā ietvertos darbus ir radījuši kā profesionālās kvalifikācijas darbus Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā. Pašreiz Hugo studē scenogrāfiju Latvijas Mākslas akadēmijā, savukārt Anete turpina studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, profesionālā bakalaura programmā "Apģērbu un tekstila tehnoloģija".

Kolekcijas tērpus autori veidojuši kopīgā noskaņā un uzstādījumā. Tā veidota kā komunikācijas veids, kas izraisa diskusiju par rītdienas neparedzamību. Tērpi raksturo tā valkātāja iekšējos konfliktus un destruktīvās idejas, radot ilūziju par apkārtējās pasaules nenoteiktību. Kolekcijā izmantots stingrs, divu krāsu kokvilnas un poliestera sajaukuma materiāls. Mēteļi veidoti ar vēlmi saglabāt cilvēkam mīļas lietas, saistītas ar patīkamām atmiņām un izjūtām. Tērpu siluets ir apjomīgs un veidots uz trenča mēteļa piegriezuma bāzes gan sievietei, gan vīrietim. Divi modeļi ir risināti, izmantojot lietotu automašīnu drošības jostas kā sava veida papildinošu aksesuāru, parādot netradicionālu materiālu izmantošanu apģērba dizainā. Jostu pinums veido aizsargrežģa forumu. Tērpi nav paredzēti "praktiskajam latvietim", bet personībām, kam māksla nav tikai saistībā ar profesiju, bet tas ir pašizteiksmes veids.

Kolekcija balvā saņēmusi modes mārketinga un menedžmenta divu nedēļu kursu NABA-Nuova Accademia di Belle Arti Milano, 2021. gada vasarā vienai personai, tāpat kolekcija piedalīsies "Stockmann Riga Showroom" un būs pieejama vienu mēnesi 2021. gadā.

Trešo vietu ieguvušās kolekcijas "Numur 1", autore ir Agnese Eiduka. Kolekcija bija radīta kā maģistra darbs studējot Latvijas Mākslas akadēmijas modes nodaļā 2020. gadā.

Dizainere šo kolekciju ir radījusi sporta deju dejotājiem, kolekcijai iedvesmu rodot Meksikā, tās košumā un ekspresivitātē. Viņai izcils dejotājs asociējas ar Meksikā konstruētu un ražotu automašīnu "The Vuhl 05". Sperot soļus deju laukumā – tas ir kā būt sacīkšu trasē uz starta līnijas. Veidojot tērpa skices, tika izpētītas Dienvidamerikas seno pamatiedzīvotāju tautu arhitektūras pieminekļu detaļas, Meksikas pazīstamākais automobīlis "The Vuhl 05" un Brāļu Rodrigesu autodroma (Autódromo Hermanos Rodríguez) silueti.

Latīņamerikas programmas deju tērpiem ir veidotas inovatīvas tērpu konstrukcijas. Tika pielietoti materiāli, kurus pašlaik neizmanto tērpu šūšanā, kā piemēram, pēc specializētām skicēm tapuši lāzergriezumi mākslīgā kažokādā. Polivinilhlorīda audums pārtapa perforētā, izveidotas arī autortehnikā radītas pērles.

Kolekciju paredzēts valkāt sporta deju sacensībās Latīņamerikas programmā dejotājai amatieru klasē. Virstērpus paredzēts vilkt deju starplaikos, gaidot uzstāšanās brīdi, bet deju tērpus parādīt uz parketa uzstāšanās brīdī. Tērpi ir funkcionāli un tajos iespējams dejot.

Kolekcija "Numur 1" balvā ieguva publicitāti žurnālā "Pastaiga" atvēruma apmērā, un dalību "Stockmann Riga Showroom" vienu mēnesi 2021. gadā.

Konkursa ietvaros 22. decembrī bija redzamas 12 kolekcijas, gan no Latvijas Mākslas akadēmijas, kuras radījuši tās studenti un tagadējie absolventi – Vitālijs Kondraščuks, Agnese Eiduka, Una Pūpola un Milēna Emīlija Seržante. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu finālā pārstāvēja divas kolekcijas, kuru autore ir Neila Moše-Možus un radošais tandēms – Anete Hamčanovska un Hugo Bērziņš. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" šogad konkursa finālā bija pārstāvēta kuplā skaitā – ar trīs kolekcijām, kuru autores ir Violeta Mihejeva, Aiga Cīrule, Agnese Viosna. Finālistu rindas papildināja arī konkursā iepriekš nepārstāvēta mācību iestāde – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, ar šā gada absolvenšu Guntas Salmanes un Natālijas Brokānes kolekcijām. Savukārt, Rīgas Tehnisko universitāti finālā pārstāvēja Marta Cimdiņa.

Konkursa modes skates ieraksts būs skatāms nacionālās apraides televīzijā "Rīga TV24" 26. decembrī pulksten 13.00 un 27. decembrī pulksten 19.00.

Jauno modes dizaineru konkursa organizēšanas tradīciju 2016. gadā iedibināja biedrība "Latvijas Modes palāta" (LMP). Tā ir 2010. gadā modes profesionāļu pašu izveidota nozares nevalstiskā organizācija Latvijā. LMP mērķis ir attīstīt un veicināt Latvijas modes industrijas izaugsmi, organizējot modes skates, diskusijas, prezentācijas, kontaktu biržas, tā sniedzot iespēju Latvijas modes dizaineriem un zīmoliem piedāvāt jaunās kolekcijas plašam klientu segmentam vietējā un starptautiskā mērogā, kā arī atbalstīt Latvijas modes patēriņu sabiedrībā.

Konkursa tiešsaiste un tās ieraksts tika sagatavots ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai. Konkursa organizatori no savas puses veica papildus drošības pasākumus, atļaujot tiešraides nodrošināšanas komandā strādāt tikai tiem darbiniekiem, kuri varēja uzrādīt Covid-19 negatīva testa rezultāta apliecinājumu.