Foto: Kā Londonā svinēja 'The Beatles' leģendārās 'Abbey Road' fotogrāfijas 50. gadadienu

Ceturtdien, 8. augustā, apritēja tieši 50. gadu, kopš tika uzņemta viena no zīmīgākajām 20. gadsimta fotogrāfijām – kā grupa "The Beatles" škērso gājēju pāreju pie leģendārās "Abbey Road" studijas. Nosvinēt fotogrāfijas, kas rotā grupas albuma "Abbey Road" vāku, jubileju ceturtdienas pēcpusdienā bija ieradušies vairāki simti grupas fanu un pielūdzēju.

Arī ikdienā slavenā Ziemļlondonas pāreja ir visai iecienīts tūristu galamērķis, turklāt nu jau vairākus gadus ikvienam ir iespējams sekot līdzi uz pārejas notiekošajam arī online.

Svinot fotogrāfijas apaļo gadadienu, fani, kā arī "The Beatles" dalībnieku līdzinieki bija ieradušies pie slavenās pārejas, lai precīzā laikā, tieši minūti minūtē pēc 50 gadiem atkārtotu leģendāro kadru. Uz pasākumu bija ieradušies arī "The Beatles" atdarinātāji – grupa "Fab Gear", tērpušis tādos pašos apģērbos, kā pirms 50 gadiem "The Beatles".

"Abbey Road" bija pēdējais "The Beatles" albums, kas iznāca vēl grupas dalībniekiem esot kopā. Fotogrāfiju, kas rotā albuma vāku, uzņēma skotu fotogrāfs Ians Makmilans. Tajā redzami visi četri "The Beatles" dalībnieki, viens aiz otra šķērsojot gājēju pāreju pie "Abbey Road" ierakstu studijas.

Albuma fotogrāfijas gadadienā "The Beatles" faniem bija iespēja arī kopā ar "Fab Gear" apmeklēt atsevišķas studijas, kur tapa "The Beatles" ieraksti.