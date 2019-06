Foto: Liepājā rekonstruē 100 gadu senus notikumus – kuģa 'Saratov' sagaidīšanu

Piedaloties Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Latvijas augstākajām amatpersonām un ārvalstu viesiem, liepājniekiem un pilsētas apmeklētājiem, ar plašu pasākumu programmu un vērienīgu vēsturisko notikumu rekonstrukciju ceturtdien, 27. jūnijā, sākās trīs dienu svinības par godu Kārļa Ulmaņa vadītās Latvijas pagaidu valdības nokāpšanai no tvaikoņa "Saratov", tādējādi nostiprinot jaundibinātās Latvijas valsts faktisko neatkarību.

Svētku programma sākās ar ekumēnisko dievkalpojumu Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet jau vakarā pilsētnieki un viesi pulcējās laukumā pie Muitas mājas, kur norisinājās vēsturiskā notikuma "Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā - 100" rekonstrukcijas iestudējums.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis atzīmēja: "Par Latvijas Pagaidu valdības darba cēlienu uz kuģa "Saratov" poētiski mēdz teikt – "republika uz ūdens". Es gribētu teikt – tā bija republika Latvijas cilvēku sirdīs, kad teju visi noticēja neatkarīgas Latvijas idejai un bija motivēti doties cīņās par savu valsti".

Valsts prezidents norādīja, ka notikumi pirms simts gadiem mums vienmēr atgādinās par varonību un uzvarām, kuras guvām kopā ar mūsu sabiedrotajiem. "Uzvara Cēsu kaujās un Pagaidu valdības izkāpšana Liepājā stiprināja mūsu ticību saviem spēkiem un pārliecību, ka Latvijai būs būt," teica Raimonds Vējonis.

Svētku programmu veidoja pagaidu valdības simboliska nokāpšana no klāja un iestudējums ar lielu dalībnieku skaitu – aktieriem un mūzikas kolektīviem. Simbolisko pagaidu valdības nokāpšanu no klāja ar svinīgajām uzrunām, dziesmām un parādi izspēlēja kupls dalībnieku skaits, piedaloties aktieriem un dažādiem mūzikas kolektīviem. Īpaši svētku viesi bija arī divu Latvijas vēsturē nozīmīgu personību, pirmā britu diplomāta neatkarīgajā Latvijā Herberta Granta-Vatsona un Lielbritānijas militārās misijas vadītāja 1919. gadā Ostina Kīnena, radinieki.

Pasākuma norises vieta tika iekārtota precīzi un stilistiski atbilstoši 1919. gada vēsturisko fotoattēlu piemēriem. Latvijas valdības lomas bija uzticētas Liepājas teātra aktieriem, bet sagaidītāju pulkā bija brīvprātīgie statisti. Ceremonijas laikā tika ievērota vēsturiskā notikuma secība, iekļaujot repertuārā gan toreiz dziedātās dziesmas "Dievs, dod mūsu tēvu zemei" un "Latvju himnu", gan aktieru izpildījumā atkārtojot valstsvīru uzrunas. Visas norises muzikāli pavadīja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Štāba orķestris.

"Lepojos ar ikvienu no jums, kas šeit atrodas - gan jaunu, gan vecu, gan Liepājā dzīvojošo, gan atbraukušo no tālienes! Jūs esat lielākā mūsu pilsētas un valsts vērtība un ticu, ka tie valstsvīri pirms simts gadiem, kuri toreiz nokāpa no kuģa "Saratov" klāja, arī būtu lepni redzot, kāda kļuvusi mūsu Liepāja. Un tas ir svarīgākais – viņu cīņa pirms simts gadiem nebija velta," savā uzrunā svētku apmeklētājiem sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

Vēsturiskajai rekonstrukcijai sekoja gājiens no Vecās ostmalas uz Jāņa Čakstes laukumu, kur svinības turpinājās ar NBS Štāba orķestra priekšnesumiem, koru sadziedāšanos un ASV, Francijas un Apvienotās Karalistes kolektīvu piedalīšanos.

Svinības turpināsies arī piektdien un sestdien. 28. jūnijā pulksten 20.00 laukumā pie Muitas mājas notiks svētku koncerts "Ar prieku un gandarījumu", kura ideja sakņojas Kārļa Ulmaņa runā pēc nokāpšanas no kuģa "Saratov". Tas būs tematisks muzikāls vēstījums par jaundibinātās Latvijas valsts centieniem iegūt zemi, pašnoteikšanos un stiprināt valstiskuma apziņu līdz 1919. gada jūlija sākumam. Koncertā skanēs Neatkarības kara laika mūzika un rokmūzika, piedaloties NBS Štāba orķestrim, jauktajam korim INTIS, grupai "Skyforger", Ievai Akurāterei, Asnātei Rancānei, Ievai Sutugovai, Ivo Fominam, Andrim Ērglim, Jurim Jopem u. c.

Dienas noslēgumā, pulksten 22.30, laukumā pie Muitas mājas norisināsies zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās. Apmeklētājus priecēs retro mūzikas ansamblis "Bellacord Tanzorchester", brāļi Auzāni un "Slavenais Jersikas orķestris".

29. jūnijā visas dienas garumā laukumā pie Muitas mājas un Liepājas vēsturiskajos kvartālos norisināsies plaša pasākumu programma ģimenēm un bērniem "Pirms 100 gadiem Liepājā". Ikviens aicināts piedalīties radošajās darbnīcas un tradicionālās 20. gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijās, būs dažādas teatrālas izdarības, muzicēs kapela, bet uz skatuves uzstāsies vieskolektīvi no Anglijas, Francijas un ASV un pašmāju mūziķi. Tāpat 29. jūnijā Liepājā notiks Tvīda retro velobrauciens.

Diena noslēgsies ar Kurzemes dziesmu svētkiem pulksten 19.00 LOC Olimpiskajā centrā.