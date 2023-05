Foto: Likteņdārzā atklāts Latvijā lielākais Dziesmu svētku cildināšanas akmens

13. maijā Likteņdārzā, kur satiekas Vidzeme, Latgale, Zemgale un Sēlija, atklāts Latvijā lielākais Dziesmu svētku cildināšanas akmens, "Delfi" informē Likteņdārza pārstāve Gunta Šmidre.

Ideja par Dziesmu svētku cildinājuma akmens uzstādīšanu radās Kokneses fonda padomes priekšsēdētājai Sandrai Kalnietei, un akmens atklāšana ir viens no nozīmīgākajiem šīgada notikumiem Likteņdārzā. Pasākums pulcēja vairākus simtus dalībnieku un daudzas prominentas personas. Tajā piedalījās Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru, kultūras ministrs Nauris Puntulis, Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe Pujāte, Dziesmu svētku virsdiriģenti, Aizkraukles novada vadītājs Leons Līdums, kā arī kori no Aizkraukles, Jēkabpils, Līvānu, Madonas un Ogres novada, Rīgas un pat no Liepājas.



Foto: Ieva Leiniša

"Pasaulē nav citas tādas tautas, kur valsts un nācija būtu tik cieši savijusies ar dziesmu," pasākumā teicis Egils Levits. " Dziesmu svētki jeb, toreiz saukti par Dziedāšanas svētkiem, izauga no tautas dziedāšanas, kur pagastos, ciemos cilvēki sanāca kopā un izdziedāja savas sāpes un priekus. Šis akmens būs simbols šim dziesmu garam, kas ir ievīts Latvijas valstiskumā un latviešu pašizpratnē par sevi. Latvietis nevar iedomāties sevi bez dziedāšanas. Lielajā kopādziedāšanā – Dziesmu svētkos – mēs uzpildām sevi ar latviskumu, ar nācijas un valsts ideju. Es vēlu visiem dalībniekiem šajā skaistajā vakarā vienmēr apzināties to, ka dziesma un Latvija ir nedalāmi jēdzieni! Vienas lietas divas puses. Pateicos Kalnietes kundzei par šo dižakmens ideju, kas būs redzams simbols mūsu dziesmu garam, kas mūs ir nesis cauri grūtajiem laikiem un ar ko mēs esam kopā labajos laikos."

To, ka dziesma patiešām ir ierakstīta latviešu sirdīs, apliecināja spontānā sadziedāšanās pie Dziesmu svētku cildināšanas akmens. Tā nebija iekļauta nevienā scenārijā, taču radās organiski, aizraujot dziedāšanas priekā līdzi klātesošos.

Dziesmu svētku cildinājuma akmens atklāšana bija iecerēta kā uvertīra XXVII Dziesmu svētkiem, kuri norisināsies vasarā. Pasākuma režisore bija Dace Micāne-Zālīte, bet mākslinieciskais vadītājs – Eduards Grāvītis. Koncerta veidotāja un programmas direktore – Antra Purviņa.