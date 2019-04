Foto: No Preslija līdz Lady Gaga – 130 leģendāri mūzikas instrumenti vienuviet

No 8. aprīļa Ņujorkas Metropolitēna mākslas muzejā skatāma nebijusi izstāde, kurā aplūkojami vairāk nekā 130 ikoniski mūzikas instrumenti, apverot laika posmu no 1939. līdz 2017. gadam.

Izstādē "Play It Loud", kas tapusi sadarbībā ar Rokenrola slavas zāli, aplūkojami instrumenti, kurus spēlējuši tādi pasaules slavu un atzinību iemantojuši mākslinieki kā Čaks Berijs, Ēriks Kleptons, Šerila Krova, Bobs Dilans, Džimijs Hendrikss, Lady Gaga, Patija Smita, Džimijs Peidžs, Elviss Preslijs, Prinss, Kīts Ričardss, Brūss Springstīns, Ringo Stārs un daudzi citi nozīmīgi 20. gadsimta rokmūziķi.

Tāpat piecarpus gadus veidotajā izstādē aplūkojami arī koncertu plakāti, skatuves tērpi, kā arī video un audio ieraksti, kas demonstrē, kā noritējusi rokenrola attīstība, sākot no pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām, kā arī izceļ vēsturiski nozīmīgākos muzikālos notikumus.

"Instrumenti ir vieni no intīmākajiem mūziķu priekšmetiem, kurus skatītāji raduši redzēt no tālienes – uz skatuves uzstāšanās laikā. Šī izstāde piedāvā retu iespēju skatīt ikoniskākos rokenrola priekšmetus pavisam tuvu," atklāj viens no izstādes kuratoriem, Metropolitēna Mākslas muzeja Mūzikas insrumentu departamenta vadītāja vietnieks Džeisons Kers Dobnijs.

Daļu izstādē apskatāmo priekšmetu ziedojuši kolekcionāri, savukārt citi nāk no pašiem īpašniekiem vai viņu tuviniekiem, piemēram, Joko Ono ziedojusi 12 stīgu "Rickenbacker" ģitāru, ko Džons Lenons spēlēja 1964. gada tūrē un albuma "A Hard Day's Night" ierakstā.

Izstāde būs aplūkojama līdz 1. oktobrim.