Foto: Ņujorkā durvis vēris vērienīgs VDK spiegu muzejs

Janvārī Ņujorkā durvis vēris Valsts drošības komitejas (VDK) spiegu muzejs, kurā apkopoti 3500 Aukstajā karā spiegošanā izmantotu objektu. Tos 30 gadu garumā pa visu pasauli kopā vācis lietuvietis Julius Urbaitis, kurš 2014. gadā radījis arī VDK muzeju bunkurā Kauņā.

Interaktīvais VDK spiegu muzejs Ņujorkā piedāvā iepazīties ar Aukstajā karā pielietotu aprīkojumu un tehniku, piemēram, spiegu foto un video kamerām, balss ierakstīšanas ierīcēm, kodēšanas mašīnām, spiegu radio iekārtām, slepeniem telefoniem u. c. Starp eksponātiem ir arī iepriekš publiskai apskatei neizstādīti priekšmeti. Muzejs iepazīstina ar aģentūras vēsturi, izgaismo prominentu VDK aģentu dzīves, kā arī atklāj daudzu vēsturisku spiegošanas operāciju stratēģijas.

Muzeja kuratori ir Julius Urbaitis un viņa meita Agne Urbaitīte. Juliss Urbaitis vienmēr ir interesējies par Otrā pasaules kara artefaktiem, taču interese tieši par spiegošanu viņam radusies pēc tam, kad viņa īpašumā nonāca Ādolfam Hitleram piederējusi noklausīšanās ierīce.

Daži no muzeja eksponātiem uz Ņujorku atceļojuši no Kauņas bunkura, aptuveni puse pieder Julium un Agnei (tajā ir ir gan oriģināli, gan kopijas), savukārt otra puse ir speciāli iegādāta. Piemēram, muzejā aplūkojamas durvis no izbijuša VDK cietuma. Informatīvā kartīte pie eksponāta vēsta: "Cilvēki, kuri nopratināšanas procesam psiholoģiski nepakļāvās, tika ieslodzīti "mīkstajās" kamerās ar skaņas izolāciju. Pēc tam viņi tika nozāļoti, lai no politiski ideālistiska cilvēka pārvērstos dārzenī."

Muzejs ierīkots vecā noliktavas ēkā, kas paspilgtina tā nolūkus atainot VDK darba skarbo taktiku un pielietotās metodes. Interaktīvajā sadaļā var "sūtīt" un "saņemt" ar Morzes kodu šifrētus ziņojumus, iejusties telefona centrāles darbinieka ādā, izmēģināt robota roku, pagulēt cietuma gultā, kā arī pasēdēt nopratināšanas krēslā.

"Ja cilvēki vēlas, mēs varam viņus arī piesiet," ārvalstu medijiem stāsta Agne Urbaitīte. Viņa arī atklāj, ka muzejs ir apolitisks, un tā mērķis ir izglītot: "Tas ir vēsturisks un vēsta par tehnoloģisko progresu. Tu nevari izdzēst vēstures faktus."

Vairāk informācijas par muzeju var atrast tā mājaslapā.