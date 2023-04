Foto: Pirmizrādi piedzīvojusi feministiskā izrāde – manifests 'Neatkarības deklarācija'

Izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa 17. aprīlī notika mākslinieciskās un reproduktīvās brīvības manifesta "Declaration of Independence" ("Neatkarības deklarācija") pirmizrāde ar Danielu Vētru, Artūru Virtmani un Kašeru galvenajās lomās.

"Declaration of Independence" ir Danielas Vētras debija teātra režijā, kas iestājas par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni. Izrāde tapusi pēc britu dramaturga Adama Donena lugas un galvenās lomas tajā atveido pati Daniela Vētra, Artūrs Virtmanis, Kašers un duets SKARTA (Sanita un Sanija Rozes). Izrādes komponists ir Toms Auniņš, vokāla partijas tajā izpilda Viktorija Pakalniece un Mārtiņš Zvīgulis.

Iedzīvinot feminisma saukli "personiskais ir politisks", Daniela Vētra liek savai personiskai pieredzei rezonēt ar neskaitāmu sieviešu dusmām un sāpēm, iedvesmojot viņas uz transformāciju, kurā upura lomas vietā stājas autonomijas apliecinājums. Izrāde provokatīvi ataino dzīvības turpināšanu kā dehumanizējošu, rūpnieciskai ražošanai līdzīgu procesu, kas savā būtībā ir varmācība pret sievieti. Dzemdību krēslā iesprostotais galvenās varones ķermenis līdzinās mašīnai, kuras vienīgā funkcija ir pavairot cilvēkus, taču izrādes gaitā tas kļūst par atbrīvošanās cīņas arēnu ar neparedzamu iznākumu.

Būdama ass sociāls komentārs dusmu kliedziena formā, izrāde vienlaikus piedāvā dziļu refleksiju par ķermeņa autonomijas attiecībām ar seksuālo un emocionālo varmācību, kā arī sniedz imersīvu totālā mākslas darba pieredzi, kurā performance iedzīvina kustīgā attēla, skulptūras, skaņu mākslas un vokāla radītu sinerģiju.

Izrāde "Declaration of Independence" būs skatāma vēl tikai vienu reizi – 19. aprīlī pulksten 19. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Organizatori brīdina, ka izrāde ietver kailuma un vardarbības ainas, tā nav piemērota bērniem, jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un cilvēkiem, kuru jūtas spēj aizskart transgresīva māksla.

Izrāde ir kulminācija multimediju izstādei "Declaration of Independence", kas no 1. aprīļa līdz 21. maijam skatāma Rīgas mākslas telpā. Izrādes gaitā izstādes telpa pārtop par skatuvi un skatītāju zāli vienlaikus, bet tajā apskatāmie objekti iegūst jaunus nozīmju slāņus, pateicoties Adama Donena lugai un Danielas Vētras režijai. "Declaration of Independence" norisi pavada kuratora Igora Gubenko vadīta publiskā programma, kuras ietvaros notiks ekspertu un viedokļa līderu diskusijas par transgresīvo mākslu un sieviešu ķermenisko autonomiju, mākslas zinātnieces un kuratores Līnas Birzakas-Priekules lekcija par sociāli aktīvu mākslu, kā arī dusmu un agresijas produktīvai manifestācijai veltīta Danielas Vētras meistarklase.

Daniela Vētra (1991) ir multimediju māksliniece, kuras prakses fokusā ir ķermeņa performatīva mijiedarbība ar vidi un auditoriju, radot imersīvas un transformējošas kolektīvas pieredzes. Māksliniece strādā instalācijas, dzīvās mākslas (live art) un eksperimentālā teātra medijā, veidojot savus darbus kā afektīvi piesātinātus autobiogrāfiskus stāstus ar asiem, nevienlīdzību nosodošiem sociālpolitiskiem vēstījumiem.