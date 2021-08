Foto: Raimondam Paulam svinīgā ceremonijā pasniegts Uzlecošās saules ordenis

16. augustā Japānas vēstnieka Latvijas Republikā Jasuhiro Kavaguči rezidencē norisinājās Maestro Raimondam Paulam piešķirtā "Uzlecošās Saules ordeņa,

Zelta stari ar kakla lentu" apbalvošanas ceremonija, portālu "Delfi" informēja Japānas vēstniecības pārstāve.

Vēstnieks Kavaguči piešķīra Maestro Raimondam Paulam Uzlecošās Saules ordeni, Zelta starus ar kakla lentu no Viņa Majestātes Japānas imperatora. Tā ir atzinība par viņa nozīmīgo ieguldījumu kultūras apmaiņā un savstarpējās sapratnes veicināšanā starp Latviju un Japānu.

Savā runā vēstnieks Kavaguči izklāstīja, ka Maestro sacerētā dziesma "Dāvāja Māriņa" jeb "Miljons rožu" Japānā ir plaši pazīstama un leģendāra. Tā ir kļuvusi par populāru dziesmu, kas iekarojusi publikas sirdis. Viņa mūzika veicināja dažādus savstarpējos sakarus starp valstīm. Īpaša nozīme ir viņa ieguldījumam, liekot pamatus draudzīgām attiecībām starp Rūjienu un Higašikavu Japānā. Vēstnieks izteica savu vēlējumu, lai Japāna un Latvija turpinātu veicināt ilgstošas draudzīgas attiecības un saikni abu valstu starpā, pamatojoties uz Maestro veidotajām attiecībām. Viņš arī novēlēja Paula kungam mūžīgu veselību un laimi.

Paula kungs izteica pateicību Japānas imperatoram, Japānas valdībai un japāņu tautai. Viņš pauda uzskatu, ka Japāna ir unikāla valsts, no kuras pasaule var daudz mācīties, un sevišķi tas attiecas uz senās kultūras saglabāšanu. Paula kungs arī vērsa uzmanību uz to, cik veiksmīgi Japāna novadījusi Olimpiskās spēles, un atzīmēja: "Neskatoties uz grūtībām, šī tauta spēj organizēties un visu savest kārtībā."

Ceremonijas laikā godātie viesi no Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Ārlietu ministrijas un Kultūras ministrijas izteica savus apsveikumus Paula kungam. Tāpat arī izskanēja apsveikumi no japāņu dziedātājām – Tokiko Kato, Joko Odas un japāņu flautistes Fumiko Ando. Maestro arī saņēma apsveikumus no bijušā Rūjienas novada domes priekšsēdētāja, pašreizējā Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieka Gunta Gladkina un Ičiro Matsuokas, Higašikavas mēra Japānā. Klātesošie izbaudīja 2015. gada Miljons rožu koncerta video, kurā Tokiko Kato vairākās Japānas un Latvijas pilsētās dziedāja "Miljons rozes" Liepājas simfoniskā orķestra pavadījumā.