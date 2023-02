Foto: Stabu ielā durvis ver jaunais kultūras nams 'Atmoda'

Piektdien, 10. februārī, pirmos apmeklētājus uzņēma jaunais bārs – kultūras nams "Atmoda", kas iepriekš bija izpelnījies uzmanību ar Latvijas neatkarības atgūšanas laika populārā laikraksta "Atmoda" dizaina izmantošanu sava nosaukuma noformējumā.

Kā iepriekš sarunā ar "Delfi" stāstīja viens no jaunās "Atmodas" saimniekiem, Herberts Blumbergs, noskaņa un interjers jaunajā vietā tik tiešām ir saistīta ar Trešās atmodas laiku Latvijas vēsturē. Kultūras nama veidotāju rīcībā ir nonākuši vairāki fotoarhīvi ar bildēm no šī laika perioda, kuros ir iemūžināti pasākumi pie Brīvības pieminekļa un citas vēsturiski nozīmīgas norises. Turklāt fotogrāfijas ir ne tikai no Latvijas. Piemēram, ir fotoliecības no pirmā starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" Vilņā, kur 1987. gadā pirmo reizi pēc daudz gadu desmitu pārtraukuma plīvoja neatkarīgās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas karogi. Šie materiāli ir izmantoti "Atmodas" interjerā un izlikti apskatei.