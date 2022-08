Foto, video: Mežaparkā sākušies uzveduma 'Dziesma dejo. Deja skan' mēģinājumi

Trešdien, 3. augustā, Mežaparka Lielajā estrādē sākās pirmā lielā kopmēģinājumu diena koncertuzvedumam "Dziesma dejo. Deja skan", kas notiks 4., 5. un 6. augustā. Kopumā uzvedumā piedalās vairāk nekā 6000 dalībnieku un viņu rindās ir arī 10 ārvalstīs dzīvojošo latviešu kolektīvi, kuri mēģinājumus Mežaparkā uzsāka vēl dienu iepriekš.

Dejotāji dalās ar prieku par iespēju būt kopā, satikt citus kolektīvus, iegūt jaunus draugus un būt daļai no šiem svētkiem šeit Latvijā. "Mēs esam atbraukuši, lai būtu daļa no svētkiem, jo esam no Latvijas, esam te piederīgi. Svinēsim kopā!", ar prieku par kopā būšanu dalās Dina, deju kolektīva "Rietumkrasts" vadītāja no Īrijas. Un kā atzīst Anna, deju kolektīva "Jautrais pāris" vadītāja, no Londonas, ka ļoti iepatikusies tieši ideja, ka kori un dejotāji ir vienā priekšnesumā. Kopumā diasporas dejotāji uzsver, ka atbraukši šeit pēc draudzības.

Foto: LETA

Topošajā koncertuzvedumā "Dziesma dejo. Deja skan" piedalās vairāk kā 6000 dalībnieki, tai skaitā kolektīvi no ārvalstīm. Vienā laukumā kopā ar Latvijas dejotājiem un dziedātājiem būs arī kolektīvi no Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Beļģijas, Ukrainas un citām valstīm. Ne tikai dalībnieku rindās, bet arī skatītāju vidū būs ārzemnieki, proti, līdz šim biļetes uz koncertiem iegādājušies 26 dažādu pasaules valstu pārstāvji, norāda uzveduma organizatori.

Dalībnieki demonstrēs gan labi pazīstamu repertuāru, gan īpaši šim notikumam veidotu jaunradi, kurai muzikālās daļas autors ir vairākkārtējs "Grammy" balvas nominants Uģis Prauliņš un horeogrāfs Agris Daņiļēvičs, kurš kopā ar Mārtiņu Klišānu ir arī uzveduma mākslinieciskie vadītāji.

Ņemot vērā skatītāju pieprasījumu ir atvērta arī biļešu tirdzniecība uz 4. augusta ģenerālmēģinājumu. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

AS "Pasažieru vilciens" apmeklētāju ērtībai ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar reisiem maršrutā Rīga-Mangaļi-Rīga. Papildu vilcieni norīkoti arī uz un no koncertuzveduma ģenerālmēģinājuma, kas notiks 4. augustā.

4., 5. un 6. augustā pulksten 20.07 un 21.07 no Rīgas aties vilciens uz Mangaļiem. No Mangaļiem uz Rīgu vilciens izbrauks 5., 6., un 7. augustā pulksten 00.50, 01.10, 01.30. Dodoties kājām, stacijā "Mangaļi" no Mežaparka Lielās estrādes var nokļūt aptuveni 25 minūtēs, vilcienā līdz Rīgai no Mangaļu pieturas jāpavada tikai 16 minūtes. Tā kā šobrīd Rīgas pilsētā notiek Brasas pārvada remonts, tad organizatori nokļūšanai pilsētas centrā izmantot vilcienu satiksmi.