Foto: Viesnīca Monreālā, kur pirms 50 gadiem notika Džona Lenona un Joko Ono 'gultas akcija'

"Queen Elizabeth Hotel" Monreālā, Kanādā publikai atvērusi 1742. istabu, kas ir viens no četriem numuriņiem, kur pirms 50 gadiem – 1969. gadā no 26. maija līdz 2. jūnijam – notika Džona Lenona un Joko Ono akcijas pret Vjetnamas karu "Bed-Ins for Peace" otrā daļa.

Abu leģendāro mākslinieku akcija ilga divas nedēļas, tās pirmā daļa norisinājās Amsterdamā, "Hilton" viesnīcā, savukārt otrā daļa – Kanādā, Monreālā Karalienes Elizabetes vārdā nosauktajā "Fairmont" tīkla viesnīcā.

Gan vienā, gan otrā vietā abi mākslinieki pavadīja nedēļu gultā, tādējādi mierpilni un bez vardarbības protestējot pret karadarbību un mudinot cilvēkus domāt par mieru pasaulē.

Akcijas laikā Džons Lenons un Joko Ono pieņēma apmeklētājus, tai skaitā pazīstamus kultūras cilvēkus, sarunājās ar viņiem, muzicēja un iesaistījās diskusijās. Notiekošais tika filmēts un vēlāk izveidota dokumentālā filma, ko 2011. gada augustā savā "Youtube" kanālā publicēja Joko Ono, un šobrīd tā bez maksas ir pieejama ikvienam.