Gaismas pilī atklās izstādi 'Dzimtas grāmata'

Trešdien, 8. janvārī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) tiks atklāta izstāde "Dzimtas grāmata", apmeklētājiem atvērta no 9. janvāra, kurā atspoguļotas 12 Latvijas ģimeņu literārās relikvijas, portālu "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Izstādē būs atrodami dzimtas pētījumi, nošu grāmata, bērnības atmiņu pieraksti, Latvijas vēsturē zīmīgu cilvēku atmiņas un citas vērtīgas laika liecības. Ceļojošā izstāde norisinās lasīšanas veicināšanas projekta "Bibliotēka" ietvaros un turpmākos mēnešos būs apskatāma arī Liepājas latviešu biedrības namā un Latgales vēstniecībā "Gors".

Izstāde veidota ar mērķi rosināt diskusiju par ģimenisko vērtību saglabāšanu Latvijā un apmeklētājiem sniedz iespēju iepazīties ar divpadsmit grāmatām, kas atklāj emocionālus Latvijas dzimtu stāstus un savieno paaudzes cauri laikiem.

Darbs pie izstādes veidošanas ildzis vairāk nekā pusgadu. Pēc tam, kad konkursa kārtībā izvēlēti izstādes dalībnieki – dzimtas no visas Latvijas – projekta komanda strādājusi pie katras ģimenes stāsta ietērpšanas mūsdienīgi estētiskā formā. Par katru dzimtu tapis video stāsts, kuru būs iespējams noskatīties, noskenējot QR kodu uz ekspozīcijas stendiem. Savukārt, sadarbībā ar mākslinieci Tatjanu Raičiņecu ir rūpīgi pārdomāts kā dzimtas un grāmatas stāstus pasniegt apmeklētājiem, lai nodotu to vērtību arī vizuāli.

Izstādē apskatāmas gan grāmatas, kuras izdotas salīdzinoši nesen, gan tādas, kas glabā informāciju par līdz pat 400 gadiem senu dzimtas vēsturi. Izstādē apskatāmi arī darbi, ko radījušas Latvijas vēsturē nozīmīgas personas, piemēram, pirmais Saeimas priekšsēdētājs Fridrihs Vesmanis un pirmais latviešu kartogrāfs Matīss Siliņš.

Vasaras vidū lasīšanas veicināšanas projekts "Bibliotēka" aicināja ģimenes un dzimtas visā Latvijā iesaistīties izstādes "Dzimtas grāmata" veidošanā, iesūtot savu stāstu un aprakstu par grāmatu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga. Žūrijas komisija izskatīja visus iesūtītos pieteikumus un izvēlējās izstādes stāstus no Ansviesuļu–Egļu dzimtas, Bīriņu dzimtas, Dobeļu dzimtas, Garozu dzimtas, Kansku dzimtas, Ketneru dzimtas, Kozuļu dzimtas, Mālmaņu dzimtas, Pošivu dzimtas, Rudoviču dzimtas, Siliņu dzimtas, Vesmaņu dzimtas.

Astoņus stāstus žūrija izvēlējās no konkursā iesūtītajiem pieteikumiem, savukārt četrus – no ģimenēm, kas piedalās izdevuma "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā" (2020) izstrādē. Žūrijas komisijas sastāvā bija tulkotāja, literatūrzinātniece, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore Kārina Pētersone; Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs; mākslas vēsturniece Ramona Umblija; "Baltic International Bank" galvenais akcionārs, ilggadējais latviešu literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs un projekta "Bibliotēka" idejas autore un iniciatore Jekaterina Kuzņecova.

Izstāde no 2020. gada 8. janvāra līdz 2. februārim būs apskatāma LNB, no 6. februāra līdz 1. martam Liepājas latviešu biedrības namā, savukārt no 5. marta līdz 5. aprīlim – Latgales vēstniecībā "Gors".