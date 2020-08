Grupu kreklu dienā mūziķu atbalstam saziedoti vairāk nekā 3000 eiro

Piektdien, 28. augustā, Grupu kreklu dienas laikā uz ziedojumu tālruni zvanīts vairāk nekā divus tūkstošus reizes, savācot 3 357,86 eiro ziedojumus latviešu populārās mūzikas dziesminieka Gunāra Meijera ārstēšanās izdevumu segšanai, portālu "Delfi" informēja akcijas organizatori no Latvijas Radio.

Kopējais ziedojumu apmērs – gan mērķa ziedojumi Meijeram no ziedojumu tālruņa, gan atbalsts citiem grūtībās nonākušajiem mūziķiem caur labdarības e-veikalu "Fonds Līdzskaņa" mājaslapā – ir 3 909,86 eiro. Kā informē Latvijas Radio pārstāve Ieva Aile, akcijas ceturtajā norises gadā bijusi arī rekordliela aktivitāte sociālajos tīklos – publicētas gandrīz 800 bildes ar mīļāko mūziķu T-krekliem, lietojot tēmturi #GrupuKrekluDiena. Kā uzsver Aile, īpašs prieks, ka #GrupuKrekluDienu kustībai sākuši pievienoties arī organizācijas un uzņēmumi, pārvēršot augusta pēdējo piektdienu par kopīgiem biroja svētkiem.

Grupu kreklu dienu organizēja Latvijas Radio mūzikas kanāli – latviešu populārās mūzikas kanāls Latvijas Radio 2, iniciatīvas aizsācēji Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv" un alternatīvās mūzikas radio stacija NABA sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "Fonds Līdzskaņa". Projekta partneris "Fonds Līdzskaņa" 2016. gadā tika dibināts ar mērķi sniegt atbalstu mūziķiem, kuri nonākuši grūtībās.

"Liels paldies gan Latvijas Radio kolēģiem, gan visiem, kuri ar grupu kreklu uzvilkšanu, mūzikas klausīšanos un ziedojumiem palīdzēja īstenot Grupu kreklu dienu vēl plašākā mērogā! Esam ļoti priecīgi, ka kopīgiem spēkiem varam palīdzēt mūziķim Gunāram Meijeram uzlabot ikdienas dzīves kvalitāti un atbalstīt arī citus Latvijas māksliniekus, kuri ir saskārušies ar dažādiem dzīves izaicinājumiem. Šajā dienā izjutām plašu sabiedrības atbalstu un izbaudījām sirsnību, kas mājo ikvienā no mums. Tiekamies jau nākamgad Grupu kreklu dienā 2021!," ar iespaidiem dalās "Fonds Līdzskaņa" vadītāja Liena Grīna.

Savukārt Latvijas Radio 2 galvenais redaktors Kaspars Mauriņš atzīst: "Ir labi padarīta darba sajūta. Kurš gan cits, ja ne Latvijas klausītākais radio nāktu talkā mūziķu atbalstam. Mūsu radiostacijas stūrakmeņi ir dziesmas dzimtajā valodā, patriotiski noskaņoti klausītāji un iemīļotas ētera personības. Tikai kopīgā sazobē varam iet tālāk, labi apzinoties, ka publisks paldies un noziedots eiro sniedz gandarījumu un motivāciju mums visiem. No sirds vēlam Gunāram veiksmīgu atveseļošanos!".

Akcijas organizatori atgādina, ka ziedojumu tālrunis Gunāra Meijera atbalstam būs aktīvs vēl gandrīz trīs nedēļas, līdz 17. septembrim. Tālruņa numurs: 90006480 (maksa par zvanu ir 1,42 eiro). Jau ziņots, ka Gunārs Meijers kopš gada sākuma saskāries ar nopietnām veselības problēmām un nepieciešamību lūgt finansiālu atbalstu ārstēšanās izdevumu segšanai. Mūziķim ir 2. tipa cukura diabēts, kura ietekmē radušās pārvietošanās grūtības. Ārsti konstatējuši būtisku asinsvadu sašaurināšanos, kas smagi ietekmē kāju veselību ar augstu amputācijas risku. Tāpat mūziķim ir nepieciešama arī acu operācija, specializēti medikamenti, speciālistu apmeklējumi un rehabilitācija. Kopējie ārstniecības izdevumi mērāmi vairākos tūkstošos eiro.

Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv" mūzikas redaktors Mārtiņš Makreckis stāsta, ka #GrupuKrekluDienas laikā ēterā atskaņotas vairāk nekā 80 fanu sociālajos tīklos publicēto T-kreklu mūziķu dziesmas. Populārāko un iemīļotāko izpildītāju vidū bija "Prāta vētra", Ozols un "The Sound Poets". Savukārt radio NABA "T-kreklu" mūzikā visbiežāk parādījās "Čipsis un Dullais", "Oranžās brīvdienas" un "Juuk".

Ar tēmturi #GrupuKrekluDiena sociālajos tīklos apkopotie dati liecina, ka šogad publicētas teju 800 fanu bilžu. Lielākā aktivitāte – ap 75% - bija "Instagram" platformā. Šogad aizvien aktīvāk mūziķu atbalsta kustībā iesaistījušies ne vien individuāli fani, bet arī uzņēmumi un organizācijas.

#GrupuKrekluDienas iniciatīvu Latvijā pirms četriem gadiem aizsāka jauniešu multimediālā platforma Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv", iedvesmojoties no Igaunijas sabiedriskā medija popmūzikas radio "Raadio 2". Līdzīga akcija mūziķu atbalstam norisinās arī citviet pasaulē. No viena kanāla aktivitātes atbalsta pasākums mūziķiem izaudzis par vērienīgu sadarbības projektu. Kopš pagājušā gada uzsākta partnerība ar "Fonds Līdzskaņa", kas izveidots, lai sniegtu palīdzību grūtībās nonākušiem mūziķiem. Pērn Grupu kreklu dienas akcijā tika saziedoti 4005 eiro, no kuriem ar "Fonds Līdzskaņa" starpniecību jau palīdzēts četriem mūziķiem – grupas "Juuk" un ansambļa "Manta" dalībniekam Raitim Viļumovam un viņa ģimenei, grupas "Dodo" dibinātājam un solistam Ģirtam Koknēvičam, dziedātājai un vokālajai pedagoģe Ingai Puhovai un ilggadējai Latvijas radio un TV estrādes un vieglās mūzikas orķestra izpildītājai Valdai Rudzītei.