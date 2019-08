Grupu kreklu dienas labdarības koncertā saziedoti 3870 eiro

Grupu kreklu dienas 12 stundu labdarības koncertā saziedoti 3870 eiro, kas ar fonda "Līdzskaņa" starpniecību tiks novirzīti grūtībās nonākušo Latvijas mūziķu atbalstam, portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji.

Kā informē akcijas rīkotāji no Latvijas Radio 5, sociālajos tīklos šogad fotogrāfijas ar tēmturi #GrupuKrekluDiena, kurās cilvēki lepojas ar saviem mīļākajiem mūziķiem, publicētas teju 500 reižu. Koncerta un akcijas organizatori, kā arī dalībnieki pauž gandarījumu par klausītāju un mūziķu atbalstu līdz šim vērienīgākajā Grupu kreklu dienā.

"Mūzika ir tā, kas skan līdzi dzīves priecīgajos brīžos un uzmundrina, kad ir skumji. Mūziķi bieži ir tie, kuri ziedo savu laiku un talantu, ja kādam no mums nepieciešama palīdzība. Šī bija tā reize, kad sabiedrība sadevās rokās, lai atbalstītu mūziķus. Liels paldies visiem, kuri atvēlēja savu laiku, enerģiju un līdzekļus, lai kopā mēs varētu sniegt nepieciešamo atbalstu!" stāsta Liena Grīna, "Fonds Līdzskaņa" vadītāja.

"Iedibināt tradīcijas un aizsākt jaunus projektus ne vienmēr ir viegli, bet mēs to darām ar milzu prieku, jo zinām, ka mūsu klausītāji ir liels atbalsts. Latvijas Radio kolēģi un mūziķi labdarības koncertsērijā iesaistījās ar pilnu atdevi un to izdarīja arī mūsu klausītāji. Grupu kreklu diena no sociālo tīklu akcijas, šogad izauga par vērienīgu pasākumu – es nevarētu būt priecīgāks", saka "pieci.lv" dīdžejs Toms Grēviņš.

"Domāju, ka šodien esam snieguši lielu atbalstu Latvijas mūzikas nozarei kopumā, ne tikai ar saziedoto summu - ne jau tas ir būtiskākais, bet aktualizējot mūsu mūziķu un viņu radīto darbu nozīmīgumu, pasakot paldies par viņu sniegto iedvesmu, lepojoties ar viņiem," uzsver Latvijas Radio 2 galvenais satura redaktors Kaspars Mauriņš.

Kopš 2016. gada, ar "Fonds Līdzskaņa" starpniecību, tiek vākti ziedojumi tiem Latvijas mūziķiem, kuri ir nonākuši nelaimē un kuriem nepieciešams atbalsts. Līdz šim ir sniegts atbalsts 16 dažādiem mūziķiem un viņu ģimenēm – Aleksandram Šlujevam, Valdim Atālam, Robertam Gobziņam, Valteram Frīdenbergam, Dainim Dobelniekam, Rolandam Balodim-Ūdrim jeb Ūdrītim, Aleksandram Kublinskim, Harijam Zariņam, Evai Bindei, Sondrai Zaļupei, Valdai Rudzītei, Guntaram Muceniekam un citiem. Ar aktuālo informāciju par mūziķiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, var iepazīties vietnē www.lidzskana.lv.

Visas dienas garumā Latvijas Radio 2 un "pieci.lv" tiešraidē koncertēja 12 grupas, solo mākslinieki un muzikālās apvienības. Paralēli darbojās ziedojumu tālrunis, uz kuru zvanot klausītāji varēja ziedot grūtībās nonākušo Latvijas mūziķu atbalstam.

Pulksten 9.00 no rīta koncertu atklāja grupa "The Sound Poets", savukārt katrā nākamajā apaļajā stundā ar savu uzstāšanos no Latvijas Radio 1. studijas klausītājus priecēja Normunds Rutulis, Ivo Fomins, Kārlis Būmeisters, Raimonds Pauls kopā ar māksliniekiem Andri Bērziņu, Mārtiņu Ruski, Dināru Rudāni, Jāni Stībeli, grupām "Apvedceļš", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Astro'n'Out", "Otra puse", "Singapūras satīns", bet labdarības koncertsēriju noslēdza mūziķis Dons.

Līdztekus koncertam, visas dienas garumā klausītāji aizvien bija aicināti godināt savus mīļākos mūziķus, uzvelkot kreklu un publicējot foto sociālajos tīklos ar tēmturi #GrupuKrekluDiena.