Iedvesmojoties no Annas Brigaderes, tapusi virtuāla tautas lietišķās mākslas izstāde

Iedvesmojoties no Annas Brigaderes autobiogrāfiskās triloģijas "Dievs, daba, darbs" nosaukuma, kultūras centrs "Siguldas devons" izveidojis virtuālu izstādi tām trīs Siguldas novada lietišķās mākslas studijām, kurām šajā gadā bija paredzētas krāšņas klātienes izstādes.

Virtuālās izstādes aplūkojamas kultūras centra "Siguldas devons" sociālo tīklu vietnē "Facebook" (https://www.facebook.com/siguldasdevons/) un tajā piedalās tautas lietišķās mākslas studija (TLMS) "Vīgrieze", TLMS "Sigulda" un Alīdas Lindes lietišķās mākslas studija, pašām iejūtoties modeļu lomā. Fotogrāfiju autore ir Ginta Zīverte.

TLMS "Vīgrieze" virtuālajā izstādē piedāvā aplūkot austas segas un tepiķus, TLMS "Sigulda", eksperimentējot ar krāsu salikumiem, dižojas ar pašu austiem plecu lakatiem, katram no tiem piešķirti īpaši nosaukumi. Savukārt dažādus rokdarbus izstādē piedāvājusi Alīdas Lindes lietišķās mākslas studijas rokdarbnieces.

Tautas lietišķās mākslas studiju "Vīgrieze" vada Sandra Kanča, un studijas pirmsākumi meklējami 1972. gadā. Šo gadu gaitā studija ir augusi un mainījusies, tomēr tās pamatvērtības ir palikušas nemainīgas – saglabāt un popularizēt latviešu tautas mākslu rokdarbos. "Vīgriezes" dalībnieces ir ļoti dažādas, līdz ar to arī to darbi ir ar savu rokrakstu. Studijā šobrīd ir attīstījušies divi galvenie darbības virzieni – aušana un rokdarbi (adīšana). "Vīgrieze" ir kā zināšanu centrs, jo tur notiek regulāras rokdarbu nodarbības, nodrošinot iespēju jebkuram interesentam, kurš vēlas uzsākt aust vai adīt, apgūt šīs prasmes no pašiem pamatiem.

Tautas lietišķās mākslas studiju "Sigulda" vada Laila Šteinberga, un studija dibināta 1961. gadā kā rokdarbu entuziastu pulciņš. Lai motivētu daiļamatniekus radīt arvien kvalitatīvākus un augstvērtīgākus darbus, rokdarbniekiem tolaik ieviests augstākais profesionalitātes novērtējums – Tautas Daiļamata Mākslas meistars, bet kolektīviem bija iespēja pretendēt uz Tautas lietišķās mākslas studijas goda nosaukumu. Siguldas rokdarbnieču kolektīvs šo godpilno nosaukumu ieguva 1983. gadā Vilmas Jansones vadībā.

Studijas galvenā pamatnodarbošanās – aušana ar rokas stellēm. Darba galvenie virzieni ir teorētiskas un praktiskas nodarbības, krāsu mācība, kompozīcijas pamati un etnogrāfijas izzināšana. Dalībnieces apgūst dažādas aušanas tehnikas, piedalās vietēja mēroga, reģionālās un valsts izstādēs.

Alīdas Lindes lietišķās mākslas studiju vada Alīda Linde, un tā Siguldā darbojas septiņus gadus. Kolektīvā darbojas 15 rokdarbnieces, kuras ne tikai auž, bet arī ada, tamborē, izšuj un ar saviem darinājumiem piedalās izstādēs un skatēs.