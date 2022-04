Ieskatīties stabuļu mežā – izveidota dokumentālā filma par Rīgas Doma ērģelēm

Lai pastāstītu par Rīgas Doma izcilo ērģeļu aizraujošo vēsturi un lieliskiem sava aroda pratējiem – ērģeļmeistariem, komponistiem un mūziķiem, tapusi izglītojoši dokumentāla filma “Rīgas Doma ērģeļu noslēpumi”, kas iekļauta programmā "Latvijas skolas soma".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filmā atklāti patiesi un interesanti fakti gan par Rīgas Domu, gan tā unikālajām un senajām ērģelēm, kurām grūti atrast līdzvērtīgas Eiropā. Skatītāji uzzinās aizraujošu stāstu par instrumenta tapšanas vēsturi, draudzes ambīcijām uzbūvēt pasaulē lielākās un tam laikam modernākās ērģeles, kā arī meistariem un profesijām, bez kurām ērģeļu darbība nebūtu iespējama ne 17. gadsimtā, ne šodien.

"Filma ir par to, kā mēs iepazīstam to, ko domājam pazīstam," filmas pirmizrādē teica viens no tās veidotājiem, Rīgas Doma dekāns Elija Godiņš.

Ideju veidot filmu par Rīgas Doma ērģelēm rosinājuši restaurācijas vajadzībām veiktie pētījumi, kā arī pandēmijas laiks, kas apturēja rosību baznīcā ierobežojumu dēļ.

Filmas pirmizrāde notiks 17. aprīlī kanālā LTV1, un tā jau ir iekļauta programmā "Latvijas skolas soma", jo ļauj ieskatīties Rīgas Domā arī to skolu audzēkņiem, kuri mācās tālu no galvaspilsētas. Filmu papildina īpaši sagatavoti digitālie mācību materiāli, kas ļauj skolotājiem šai tēmai veltīt veselu mācību stundu. Primārā filmas mērķauditorija ir 8.-11. klašu skolēni.

Filmas “Rīgas Doma ērģeļu noslēpumi” režisore ir Žaklīne Zābere-Gāga, līdzautori – Rīgas Doma dekāns Elija Godiņš, Rīgas Doma Mūzikas nodaļas vadītājs un ērģelnieks Aigars Reinis, Rīgas Doma Atjaunošanas nodaļas vadītājs Ronalds Lūsis, Rīgas Doma ērģeļmeistari Viesturs Ilsums un Mikus Dzenītis, Rīgas Doma restauratore un arhivāre Lana Pelse. Filmas operators – Jānis Šēnbergs, montāžas operators – Jānis Orbidāns, drona operators – Ēriks Božis.