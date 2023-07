Igaunijā aizturēts vīrietis, kurš ar auto ietriecās latviešu mākslinieces veidotajā Zelenska skulptūrā

Igaunijas policija aizturējusi vīrieti, kurš Valgas apriņķa mazpilsētā Tervā ar automašīnu ietriecās latviešu mākslinieces Agneses Rudzītes-Kirillovas veidotajā smilšu skulptūrā, kas attēloja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, vēsta reģionālais laikraksts "Lõuna-Eesti Postimees".

"36 gadus vecais vīrietis, kurš vadīja automobili "Ford", ir atrasts, un policija ar viņu ir aprunājusies. Precīzi incidenta apstākļi tiks noskaidroti izmeklēšanā," laikrakstam sacīja Igaunijas policijas Dienvidu prefektūras operatīvais vadītājs Otomārs Virks.

Avīze ziņo, ka vīrietis aizturēts Tervā.

Videonovērošanas kameras ierakstā redzams, kā trešdien plkst. 6.08 no Valgas puses garām skulptūrai brauc pelēka automašīna. Brīdi vēlāk tas pats auto, braucot no pretējās puses, ietriecas skulptūrā, kurā Zelenskis attēlots kā daļa no Brīvības statujas Ņujorkā.

Sabojāta smilšu skulptūras apakšējā daļa, bet automobilim sabojāts priekšējais buferis un dzinēja pārsega sāni.

36 gadus vecais Igaunijas pilsonis, kurš vadīja automašīnu "Ford" ar Somijas reģistrācijas numuru, no notikuma vietas aizbēga.

Atstātajā automobilī atrasts alkohols, tādēļ policija pieļauj, ka autovadītājs varētu būt bijis alkohola reibumā.

Tervas pašvaldības preses pārstāve Marianna Soka sacīja, ka skulptūru plānots atjaunot, konsultējoties ar autori.