ISSP Galerijā diskutēs par cenzūru Latvijas mākslā

ISSP Galerijā 18. augustā pulksten 18.00 norisināsies diskusija "Aizliegtā māksla", kurā kultūras un citu nozaru eksperti pievērsīsies ne tikai nesenajam cenzūras gadījumam mākslinieces Annemarijas Gulbes personālizstādē "Love Re-search", bet arī plašāk runās par cenzūru mākslā, institūciju atbildību un sabiedrības aizspriedumiem, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Jūlija beigās, dažas dienas pēc Annemarijas Gulbes personālizstādes "Love Re-search" atklāšanas, ISSP Galerija saņēma sūdzības, ka kāds no Berga Bazāra īrniekiem tajā redzamos darbus uzskata par "pornogrāfiskiem" un "nepiemērotiem bērniem". Pēc ISSP īres līguma nosacījumiem, telpu izīrētājam ir tiesības pieprasīt atsevišķus mākslas darbus padarīt nesaskatāmus no ielas, ja par tiem saņemtas būtiskas sūdzības no kaimiņiem. Atsaucoties uz Mikelandželo darbu cenzūru 16. gadsimtā Siksta kapelā, kur kailie ķermeņi tika apgleznoti ar drapērijām, māksliniece nolēma sešas Berga bazāra īpašnieku norādītās fotogrāfijas piesegt. Uzsverot pašu cenzūras aktu, izstāde uzdod jautājumus arī par atkailināta ķermeņa un seksualitātes stigmatizāciju mūsdienu sabiedrībā.

Šis gadījums un tā izraisītā aktīva viedokļu apmaiņa sociālajos tīklos pamudinājis ISSP rīkot publisku diskusiju, lai runātu ne tikai par Gulbes izstādes gadījumu, bet par cenzūru mākslā un sabiedrības aizspriedumiem kopumā. Tēmas kontekstā vērtīgi vērot varas mehānismus, kādiem ir pakļautas nelielas kultūras organizācijas Latvijā. Lūkojoties uz politisko situāciju ne tikai šeit, bet arī citviet Eiropā, piemēram, Polijā un ASV, pasākuma organizatori uzskata, ka šo jautājumu ir būtiski aktualizēt vietējā sabiedrībā.

Diskusijā piedalīsies: māksliniece Annemarija Gulbe, fotogrāfs, žurnāla "FK Magazine" redaktors un Rīgas Fotomēneša direktors Arnis Balčus, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas valdes priekšsēdētāja Solvita Krese, tēlnieks, pasniedzējs, publicists, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas vizuālās mākslas padomes loceklis Ivars Drulle, "BDO Latvia" juriste Inese Rendeniece un Latvijas Psihoterapeitu biedrības prezidents, eksistenciālās psihoterapijas speciālists Rolands Bortaščenoks. Diskusiju vadīs Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla direktore.

Diskusija notiek sadarbībā ar mākslas fondu "VV Foundation". Dalība diskusijā bez maksas. Vietu skaits ierobežots, iepriekšēja reģistrēšanās obligāta, rakstot uz e-pastu office@issp.lv. Diskusija tiks pārraidīta "Facebook" tiešraidē.