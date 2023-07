ISSP Galerijā tiks atklāta jauno mediju mākslinieka Jurģa Petera izstāde

No 21. jūlija līdz 7. septembrim ISSP Galerijā Rīgā būs skatāma jauno mediju mākslinieka Jurģa Petera personālizstāde "Sintētiskā klātbūtne", kas aplūko cilvēka un tehnoloģiju attiecību mijiedarbi, reflektējot par ticību mākslīgā intelekta spējai glābt cilvēci un pasauli, "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

Interneta pionieru aizraušanās ar Gajas hipotēzi (Gaia philosophy) un ideju, ka internets spēs mūs visus savienot un kolektīvi celt apziņas līmeni, liek uz to raudzīties kā uz vienojošu kosmisko apziņu. Savukārt mākslīgajam intelektam piedēvētās spējas raisa cerību, ka tas spēs ne vien vairot produktivitāti, bet arī rast risinājumus šī laikmeta izaicinājumiem, piemēram, klimata krīzes pārvarēšanai. Uzsverot šo ticības aspektu, mākslinieks Jurģis Peters ir radījis lielformāta izdrukas un video darbu, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību, to "apmācot" ar svēto attēliem no dažādām kultūrām.



Vizuālie kodi šajos mākslīgā intelekta ģenerētajos attēlos veido savdabīgu kolektīvo reprezentācijas kolāžu, tomēr līdz galam šiem svēto tēliem noticēt nevar. Darbos atklājas mākslīgā intelekta trūkumi, piemēram, nespēja precīzi attēlot cilvēka anatomiju, it īpaši rokas un pirkstus. Savukārt izstādes centrālajā videoinstalācijā "Sintētiskā satikšanās" skatītāji tiek aicināti mijiedarboties ar mākslīgo intelektu. Interaktīvās instalācijas pamatā ir mākslīgo neironu tīkls, kurš reāllaikā ģenerē attēlu virknes ar humanoīdām būtnēm. Sajūtot skatītāja klātbūtni, būtnes iznirst no abstraktajām datu kopām un to sejās iezīmējas arvien cilvēcīgāki vaibsti.

Izstādes atklāšana notiks 20. jūlijā plkst. 18.00. Kuratore – Iveta Gabaliņa.

Jurģis Peters (1991) ir jauno mediju mākslinieks, kuru interesē vizuāli pētījumi par dažādu jauno tehnoloģiju radītu parādību ietekmi un to sekām sabiedrībā. Viens no mākslinieka galvenajiem fokusiem ir mākslīgais intelekts gan kā medijs, gan – konceptuāls izpētes lauks. Viņš savā praksē izmanto jaunās tehnoloģijas un paša veidotus algoritmus kā mākslinieciskās izteiksmes rīkus, lai veidotu vizuālus stāstus un spekulācijas par iespējamiem nākotnes attīstības scenārijiem un cilvēku lomu tajos. Jurģis Peters ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu audiovizuālajā mākslā, kā arī ieguvis bakalaura grādu digitālo mediju tehnoloģijās un maģistra grādu kiberdrošībā Birmingemas Universitātē (Apvienotā Karaliste).