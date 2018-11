Izcilības balvu kultūrā saņēmuši LNMM, Rolands Kalniņš un Nora Ikstena

Kultūras ministrijas Izcilības balvas kultūrā 2018 saņēmuši Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM), kinorežisors Rolands Kalniņš un rakstniece Nora Ikstena. Balvas tiek piešķiras par izciliem starptautiskiem sasniegumiem.

Kultūras ministrijas (KM) aicinājumam izvirzīt pretendentus apbalvojumam šogad atsaucās rekordliels pieteicēju skaits un trīs balvas ieguvējus bija jāizvēlas no 24 pieteikumiem. Pretendenti šogad pārstāvēja tādas kultūras nozares kā vizuālo māksla, dizains, arhitektūra, kino, kultūras mantojums, mūzika, literatūra un grāmatniecība.

Balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās 28. novembrī Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Izcilības balva šogad piešķirta Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam (LNMM), kas ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī.

Tieši Latvijas valsts simtgadē LNMM kopā ar Igaunijas un Lietuvas muzejiem realizēja trīs Baltijas valstu izstādi "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs" Orsē muzejā Parīzē, kas bija skatāma no 2018. gada 10. aprīļa līdz 15. jūlijam. LNMM kā idejas iniciators jau 2015. gadā rosināja veidot sadarbības projektu kopā ar kolēģiem Baltijā, kā arī uzrunāja starptautiski atpazīstamo Eiropas simbolisma pētnieku, franču kuratoru Rodolfu Rapeti (Rodolphe Rapetti) radīt vienotu mākslas skati, kuras eksponēšanas vieta būtu Eiropas kultūras metropole – Parīze.

Izstādi Orsē muzejā Parīzē atklāja Francijas prezidents Emanuēls Makrons, klātesot visiem Baltijas valstu prezidentiem. Izstāde veidota ar mērķi iepazīstināt Francijas skatītājus ar igauņu, latviešu un lietuviešu tēlotāju mākslu, kura tapusi 19./20.gadsimta mijā līdz valstiskās neatkarības iegūšanai 1918. gadā. Projekta galvenā ideja – atklāt Rietumeiropai, ka topošo Baltijas valstu māksla bijusi profesionāli augstā līmenī, un tās rakstura īpatnības iekļaujas kopējā Eiropas mākslas sniegumā. Izstādes laikā apmeklētājiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma, kas rosināja iepazīt ne tikai vizuālo mākslu, bet arī citas Baltijas valstu nacionālās identitātes izpausmes. To apmeklējuši vairāk kā 236 000 apmeklētāju no visas pasaules un tā ir uzskatāma par vērienīgāko Baltijas valstu simtgades kopprojektu un par vienu no lielākajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem ārvalstīs.