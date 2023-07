Izdos pastmarku par godu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam

Latvijas Pasts šī gada 21. jūlijā izdos jaunu pastmarku sērijā "Latvijas muzeji" – šī gada īpašais izdevums veltīts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250. gadadienai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz jaunās pastmarkas māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja attēlojusi vairākus vērtīgus eksponātus no muzeja krājuma, kā arī Latvijas muzejniecības tēva, kolekcionāra Nikolausa fon Himzela portretu, kura dabaszinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcija bija aizsākums Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja tapšanai.

Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana paredzēta 21. jūlijā no pulksten 12 līdz 16 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Palasta ielā 4, Rīgā. Savukārt pulksten 13 plānota svinīga pastmarkas prezentācija ar Latvijas Pasta un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pārstāvju līdzdalību.

Pastmarka "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam – 250" izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, un tās nominālvērtība ir 1,52 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramu Latvijas teritorijā. Līdz ar pastmarku izdota arī speciāla aploksne 500 eksemplāru tirāžā. Pastmarkas un aploksnes dizaina autore ir māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja.

Māksliniece jaunās pastmarkas kompozīciju veidojusi, iekļaujot tajā Rīgas ārsta un kolekcionāra Nikolausa fon Himzela (1729-1764) portretu, kā arī priekšmetus, kas simbolizē muzeja pirmsākumus. Tajā atspoguļotas ziloņkaulā grieztas šaha figūras (19. gadsimts, Ķīna) ar Himzela muzeja kolekcijas identifikācijas zīmi – litogrāfiski iespiestu uzrakstu: "Himselsches Museum". Pastmarkas kompozīciju papildina monēta "Rīgas brīvpilsētas sudraba vērdiņš" (1565), 17. gadsimtā veidota koka skulptūra "Kaņepāju šķirotājs", kā arī vēsturisks smilšu pulkstenis kā nepārtraukta laika ritējuma simbols.

Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns uzsver: "Varam būt lepni, ka mūsu vēsturiskās vērtības, stāsti un mantojums ar rūpību tiek glabāti, kopti un sargāti cauri gadu simtiem. Suminot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju tik nozīmīgajā jubilejā, ir patiess prieks izdot pastmarku, kas atspoguļo muzeja izpētes, kultūras apmaiņas un atklājumu garu. Ceram, ka šī pastmarka kļūs par paliekošu šī laika vēstījumu un priecēs tās saņēmējus gan Latvijā, gan pāri robežām."

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktore Liene Johansone-Kuzmina stāsta: "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250 gadu jubileja ir nozīmīgs notikums visas Latvijas mērogā, jo atgādina sabiedrībai faktu, ka mēs ikviens varam lepoties ar to, ka 18. gadsimtā Rīgā ir dzīvojuši progresīvi cilvēki, kas 1773. gadā ir atbalstījuši pirmā publiskā muzeja izveidi Baltijas valstu reģionā, tā nodrošinot kultūras mantojuma saglabāšanu dažādu kolekciju veidolā, kas mums gadsimtiem ilgi ir ļāvušas apzināties un iepazīt savu vēsturi, kultūru un vērtības. Sadarbības rezultātā ar Latvijas Pastu esam izveidojuši pastmarku, kas iezīmēs muzeja jubilejas faktu apliecinot, ka šīs vērtības joprojām ir dzīvas un sabiedrībai nozīmīgas. Muzejs vienmēr ir bijis mainīgs un dzīvs, taču uz pastmarkas atainotie tēli simboliski atgādina, cik nozīmīgs ir tieši muzeja pirmsākumu fakts un kolekciju devums sabiedrībai arī mūsdienās."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs atrodas Rīgā, Palasta ielā 4. Muzejs ir vecākais muzejs Baltijā, kā arī viens no senākajiem sabiedrībai atvērtajiem muzejiem Eiropā. 1773. gada 22. februārī Rīgas rāte pieņēma vēsturisku lēmumu – apstiprināt publiskā muzeja dibināšanu Rīgā, nosaucot to par Himzela muzeju (Himselsches Museum), kas ir šodienas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja sākotne. Lēmuma pamatā bija Rīgas ārsta Nikolausa fon Himzela novēlējums, nodot sabiedrības apskatei un izglītošanai privāto dabas un mākslas priekšmetu kabinetu. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs mūsdienās ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvēm. Šobrīd muzeja krājumā tiek glabāti vairāk nekā 600 000 priekšmetu, kas sistematizēti 75 kolekcijās.