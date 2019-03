Izdota pastmarka ar Alekseja Naumova gleznoto Matīsa ielas ūdenstorni

Latvijas Pasta "Latvijas arhitektūras" sērijā laista klajā jauna pastmarka, kurā redzams mākslinieka Alekseja Naumova gleznots Matīsa ielas ūdenstornis.

Kā portālu "Delfi" informē Latvijas Pasta pārstāvji, jaunākā "Latvijas arhitektūras" sērija veltīta ūdenstorņu tēmai – uz pastmarkas redzams viens no vecākajiem un dizainiski saistošākajiem Rīgas ūdenstorņiem, kas atrodas Matīsa ielā. Jaunās pastmarkas dizainu veidojis mākslinieks Aleksejs Naumovs.

Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana paredzēta 2019. gada 29. martā Rīgas 10. pasta nodaļā Elizabetes ielā 41/43 no pulksten 8 līdz 20.

Jaunās pastmarkas nominālvērtība ir 0,61 eiro, kas atbilst vienkāršas A klases vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā, un tā izdota 200 000 eksemplāru tirāžā. Līdz ar pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāru tirāžā. Pastmarkas un aploksnes dizaina autors ir mākslinieks Aleksejs Naumovs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un bijušais rektors.

Uz pastmarkas redzamais Matīsa ielas ūdenstornis ir viens no interesantākajiem Rīgas komunālās saimniecības elementiem, kas labi saredzams Rīgas ainavā. Ūdenstornis ir viena no pirmajām Rīgā būvētajām šāda veida ūdensapgādes sistēmām, celta no 1896. līdz 1897. gadam, pēc arhitektu Oto Intces un Rūdolfa Friša projekta. Savas funkcijas ūdenstornis pildīja līdz 1905. gadam, bet šobrīd to rezervuārs ir tukšs. Celtne noteikta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli.

Pastmarku sērija "Latvijas arhitektūra" tiek izdota kopš 2010. gada, izceļot būtiskas vēsturiskās celtnes vai modernas jaunbūves. Iepriekšējos gados izdotas pastmarkas, uz kurām attēlots Dailes teātris, Cēsu koncertzāle, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs Torņakalnā, kā arī citi Latvijas arhitektūras objekti. Visas "Latvijas arhitektūras" sērijas pastmarkas iespējams aplūkot šeit.

Pastmarku un aploksni Latvijas arhitektūra – Ūdenstorņi iespējams apskatīt te.

Nākamais filatēlijas izdevums plānots 26. aprīlī.