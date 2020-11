Izdota sērijas 'Laipni lūgti muzejā' grāmata 'Historium'

Jāņa Rozes apgāds laidis klajā sērijas "Laipni lūgti muzejā!" nākamo grāmatu – Ričards Vilkinsona un Džo Nelsones "Historium". To no angļu valodas tulkojis Dr. hist. Andris Šnē.

"Darbus šai kolekcijai izvēlēties ir gandrīz neiespējams uzdevums – vēsturisko artefaktu, kas vēsta par mūsu priekšteču dzīvi, ir ārkārtīgi daudz. Grāmatā aplūkojamā laika līnija liecina, ka galerijās šie priekšmeti sakārtoti pēc piederības konkrētai teritorijai – Āfrikai, Amerikai, Āzijai, Tuvajiem Austrumiem, Eiropai un Okeānijai – civilizācijām, kas šajos reģionos pastāvējušas gan ļoti sen, gan salīdzinoši nesen. Tās un no to bagātā pūra izraudzītie sadzīves, kulta vai mākslas priekšmeti īsi raksturoti un attēloti lieliskās, precīzās un iedvesmojošās ilustrācijās. Grāmatas beigās norādīts arī, kuros pasaules muzejos šie priekšmeti glabājas," par grāmatu raksta izdevēji.

Džo Nelsone studējusi modernās un Viduslaiku valodas Kembridžas Universitātē, jau apmēram 20 gadu gan strādā par redaktori, gan pati raksta aizraujošas populārzinātniskas grāmatas par vēsturi un zinātni. Grāmatas priekšvārdā viņa teikusi: "Aplūkojot priekšmetus to kontekstā, varam ieraudzīt saiknes starp dažādām kultūrām un plašāk sastopamas kopīgas iezīmes, kas veidojas cilvēku sabiedrībās. Galda spēlei no Mezopotāmijas un Senajā Ēģiptē tapušam maizes ceptuves modelim pēc skata nebūs nekā kopīga, kamēr nenoskaidrosiet, ka abus šos priekšmetus cilvēki devuši līdzi mirušajiem pēcnāves dzīvē.

Rakstot par "Historium" eksponētajiem priekšmetiem, es devos ceļojumā gan uz seno laiku pasauli, gan uz mūsdienās plaukstošām kultūrām. Sēdos pie svētku mielasta galda ar ķeltiem, karoju kopā ar persiešiem, tirgojos ar Āfrikas valdniekiem, apbrīnoju klinšu mākslu kopā ar Austrālijas pamatiedzīvotājiem, būvēju krāšņus tempļus un piedalījos visdažādākajos senajos rituālos. Un tagad es vēlētos uzaicināt jūs darīt to pašu!"

Ričards Vilkinsons ir britu ilustrators, kuram piemīt spēja iedziļināties vissmalkākajās attēlojamā objekta detaļās. Sadarbojies ar prestižajiem preses izdevumiem "the New Scientist" un "Intelligent Life", ilustrējis arī vairākas populārzinātniskas un radošo aktivitāšu grāmatas. "Detaļas ir bezgala svarīgas. Man šķiet, ka veiksmīgai ilustrācijai jāizvēlas īstā detaļa un tā jāizceļ, atsakoties no mazāk būtiskajām. Taču tas ir bezgala grūts uzdevums," atzīst mākslinieks.

Sērijā ''Laipni lūgti muzejā'' jau izdotas grāmatas "Animalium", "Anatomicum", "Botanicum", "Dinosaurium".