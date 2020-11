Tuvojoties Latvijas Valsts svētkiem, klajā nācis izdevums "Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā", kura tapšanā piedalījušās daudzas Latvijā un pasaulē dzīvojošas ģimenes un dzimtas, portālu "Delfi" informē projekta "Bibliotēka" pārstāvji.

Izdevums, kas sastāv no divām grāmatām, uzskatāms par unikālu projektu gan Latvijas grāmatniecības kontekstā, gan arī heraldikas kā vēstures apakšnozares kontekstā. Izdevums radīts sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju.

"Izdevuma pirmā grāmata ir teorētiski zinātniska. Tajā pirmo reizi Latvijas heraldikas vēsturē apkopoti 97 dzimtu un septiņu reliģisko personu ģerboņu apraksti un attēli, kā arī heraldikas terminu vārdnīca," informē Ramona Umblija, izdevuma koncepcijas autore, sastādītāja un redaktore. "Savukārt otrajā grāmatā iespējams iepazīties ar dzimtu ģerboņu turētāju stāstiem, kas atklāj saknes, no kurām katras dzimtas ģerbonis izaudzis. Tieši šajā salikumā ir lielākā vērtība. No vienas puses izdevums sniedz vēsturisku, teorētisku un zinātnisku informāciju, bet no otras – ļauj ieskaitīties Latvijas dzimtu vēsturē un foto albumos."

Darbs pie abu grāmatu izstrādes noritējis nepilnus trīs gadus. Paralēli izdevuma sagatavošanas procesam lasīšanas veicināšanas projekta "Bibliotēka" komunikācijas kanālos veikta arī sabiedrības informēšana un izglītošana par dzimtu ģerboņu būtību, nozīmi un veidošanu. Tapuši daudzi video materiāli, tajā skaitā 15 minūšu gara dokumentālā filma, kurā izskaidrota dzimtas ģerboņa loma gan vēsturē, gan mūsdienu sabiedrībā. Radušās arī jaunas tradīcijas, piemēram, ikgadējs "Dzimtu saiets" vasaras vidū, kas pulcē ģimenes ar oficiāli reģistrētiem ģerboņiem. Informatīvie pasākumi un citas aktivitātes rezultējušies ar augošu sabiedrības interesi par dzimtu ģerboņu izveidi – izdevuma tapšanas laikā Latvijā reģistrēto dzimtu ģerboņu skaits ir palielinājies par 48%.

"Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā" izdots limitētā tirāžā – vien 1000 eksemplāru, no kuriem lielākā daļa nokļūs projektā iesaistīto dzimtu īpašumā. Izdevumu iegādāties iespējams tieši no izdevēja "Baltic International Bank" – sazinoties zvanot vai rakstot uz biblioteka@bib.eu. Uzzināt vairāk par izdevumu iespējams lasīšanas veicināšanas projekta "Bibliotēka" mājas lapā.

Par izdevuma klajā nākšanas dienu tiek pieņemts 9. novembris, kad bija paredzēts vērienīgi grāmatas atvēršanas svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ko pandēmijas radīto apstākļu dēļ nācās atcelt. Organizatori sola, ka tikšanās neizpaliks – tā tiks organizēta tiklīdz apstākļi to ļaus.

Pie izdevuma izstrādes strādājusi redkolēģijas komisija astoņu cilvēku sastāvā. Izdevuma koncepciju un saturu veidojusi mākslas zinātniece Ramona Umblija. Projektu vadījusi Jekaterina Belokoņa, viņa arī izdevuma līdzautore. Latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists Imants Lancmanis rakstījis izdevuma pirmās daļas "Dzimtu ģerboņi" ievadu. Zinātniece, filozofe, starptautiska eksperte semiotikā Daina Teters ir izdevuma otrās daļas "Dzimta un ģerbonis" ievada autore. Vēsturnieks un heraldikas speciālists Armands Vijups veidojis heraldisko vārdnīcu un ģerboņu heraldiskos aprakstus angļu valodā. Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs konsultējis izdevuma mākslinieciskā noformējuma veidošanā. Savu pienesumu devusi arī eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga un "Baltic International Bank" galvenais akcionārs, latviešu literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs. Izdevuma māksliniecisko noformējumu veidojusi māksliniece Tatjana Raičeņica; fotosesijas: Santa Savisko - Jēkabsone. Abu grāmatu izdevējs ir "Baltic International Bank".

"Dzimtu ģerboņu mūsdienu Latvijā" ir viens no lasīšanas veicināšanas projekta "Bibliotēka" izdevumiem. Projekts "Bibliotēka" ir latviešu literatūras mecenāta "Baltic International Bank" iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā.