Iznācis portāla 'Arterritory' sarunu izdevums 'Daba. Cilvēks. Nākotne'

Klajā nācis mākslas un kultūras portāla "Arterritory.com" gadskārtējais, nu jau astotais izdevums "Arterritory sarunas." Tā nosaukums ir "Daba. Cilvēks. Nākotne," un tas šoreiz pilnībā veltīts sarunām un pārdomām par dabas un cilvēka attiecībām.

416 lappušu biezā izdevuma ietvaros 22 spilgtas Latvijas un starptautiski pazīstamas personības - mākslinieki, filozofi, antropologi, šamaņi, dizaineri, kuratori, arhitekti, režisori un zinātnieki mēģina rast atbildes uz mūsu laika lielajiem jautājumiem - ko nozīmē būt cilvēkam un būt dzīvam; kāds ir mūsu nospiedums un vai mūsu spēkos ir to mainīt; kā izkāpt no "ekonomisko robotu" rāmja vai arī mākslīgais intelekts tajā iegrūdīs vēl dziļāk; vai biosfērai ir iespējams restarts un vai tas ir tas, kas šobrīd notiek; vai tā, ko mēs šobrīd piedzīvojam ir savveida apokalipse un vai mums ir iespējas no tās iziet transformētiem; ko mēs katrs personiski varam darīt, lai padarītu labāku pasauli, kurā dzīvosim mēs paši un nākotnē – mūsu pēcnācēji?

Projekta unikalitāti iemieso arī fakts, ka šīs sarunas tapušas zīmīgā pasaules notikumu nogrieznī – daļa no tām notikušas vien pāris mēnešus pirms Covid-19 krīzes, kad globāla pandēmija tika zīmēta vien kā eventuālas nākotnes iespējamība; daļa – jau pandēmijas pirmā un otrā viļņa realitātē. Tikšanos klātienē nomainot sarunām virtuālā "Zoom" telpā.

Arterritory izdevums "Daba. Cilvēks. Nākotne" ir turpinājums projektam, kuru portāls Arterritory.com aizsāka šī gada jūnijā, laižot klajā digitālo izdevumu "Arterritory sarunas: planētas detokss un dziedināšana." Jūlijā tā saturs kļuva par pamatu multimediālai vides instalācijai ar tādu pašu nosaukumu Cēsu Mākslas festivāla ietvaros, tādējādi aktualizējot izdevumā ietverto sarunu vēstījumu starpdisciplinārā formātā. Šī gada maijā "Arterritory.com" izveidoja arī atsevišķu rubriku "Spiriterritory by Arterritory", kur tiek publicētas sarunas ar antropologiem, filozofiem, zinātniekiem, māksliniekiem un dažādu citu jomu pārstāvjiem, lai kopīgi meklētu atbildes un veicinātu diskusiju par mūsdienu lielajiem pamatjautājumiem – saistītiem gan ar klimata krīzi, gan cilvēces nākotni kopumā.

Izdevuma "Daba. Cilvēks. Nākotne" lappusēs "Arterritory" sarunu biedri ir antropologi Veids Deiviss, Tobiass Rīzs, Tims Ingolds; filozofi Maikls Mārders, Deivids Ābrams; garīgie skolotāji Juris Rubenis, Indulis Paičs; šamanis Puve Pujanavs; mākslinieki Lorāns Graso, Bridžita Polka, Ernesto Neto, Miķelis Fišers, Edīte Dekinda, Andris Eglītis, Lina Meja Saīda, Šubigi Rao; zinātnieks Deniss Makena u.c.