Izsalcis students apēd 120 000 ASV dolāru vērtu mākslas darbu

Pirms pāris gadiem itāļu mākslinieka Mauricio Katelāna (Maurizio Cattelan, 1960) instalācija "Komiķis" ("Comedian", 2019) izraisīja plašu rezonansi un pretrunīgus vērtējumus, aktualizējot jautājumu par laikmetīgo mākslu un mākslu kopumā. Instalāciju veido pie sienas ar līmlenti pielīmēts banāns.

Šīgada aprīļa beigās kāds dienvidkorejiešu students ienāca mākslas muzejā Seulā, piegāja pie Katelāna instalācijas, atlīmēja no sienas banānu un to apēda. Pēc maltītes viņš pie sienas ar to pašu līmlenti piestiprināja banāna mizu. Savu rīcību muzeja darbiniekiem students paskaidrojis ar to, ka bija izsalcis, raksta Dienvidkorejas laikraksts "Korea Herald".

Pēcāk students skaidrojis, ka modernās mākslas darba bojāšana, pēc viņa domām, arī var tikt interpretēta kā mākslas darbs. "Vai tad tas (banāns) nav tur pielīmēts, lai to kāds apēstu?" viņš jautājis sarunā arī Dienvidkorejas mediju KBS.

Banāns, centrālā Katelāna instalācijas "Komiķis" sastāvdaļa, tiek nomainīts ik pēc divām trīs dienām. Kā raksta britu laikraksts "The Guardian", Katelāns, uzzinājis par notikušo, to komentējis īsi: "Nekādu problēmu."

Instalācija "Komiķis" veidota trīs versijās, divas no tām 2019. gadā pārdotas par 120 000 $.

Dienvidkorejiešu students nav pirmais Katelāna mākslas darba ēdājs. 2019. gadā performanču mākslinieks Deivids Datuna (David Datuna, 1974–2022) publicējis video ar nosaukumu "Izsalcis mākslinieks" ("Hungry Artist"), kurā redzams, kā viņš pieiet pie instalācijas, paņem no sienas banānu un to apēd. Datuna videoierakstā saka: "Es mīlu Mauricio Katelāna mākslu, man tiešām patīk šī instalācija. Tā ir ļoti garšīga!"