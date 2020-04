Izveidots Dizaina palīdzības punkts sociālu, veselības, izglītības un vides problēmu risināšanai

Latvijas Dizaina centrs (LDC) izveidojis Dizaina palīdzības punktu — domubiedru grupu, kur var virtuāli tikties un saņemt dizaineru atbalstu akūtu sociālu, veselības, izglītības un vides problēmu risināšanā, portālu "Delfi" informē Kultūras ministrijas pārstāvji.

Uz dizaina palīdzību primāri var pretendēt organizācijas un personas, kuras strādā, lai ierobežotu Covid-19 pandēmijas izplatību Latvijā, un risina ar to saistītās problēmas.

Kā informē ministrijas pārstāve Dace Vizule, dizaina palīdzības punkta mērķis ir atbalstīt sociāli nozīmīgus un sabiedrības kopējai labbūtībai svarīgus projektus, aicinot ikvienu veikt savu ieguldījumu viņam iespējamā un projektam lietderīgā veidā. Palīdzība var būt gan brīvprātīgs darbs, gan materiāls vai tehnisks atbalsts, kas atbilst konkrētā projekta aktuālajām vajadzībām.

"Šobrīd, kad ikvienam no mums jāmācās dzīvot neierastos apstākļos, augstu vērtējam solidarizēšanos un vēlmi palīdzēt. Arī es kā dizainere vēlos sniegt savu artavu koronavīrusa radīto grūtību pārvarēšanā, bez atlīdzības piedāvājot savu profesionālo kompetenci," ieceri skaidro Ieva Kalēja, dizainere, zīmola "Mammalampa" izveidotāja un LDC valdes locekle.

Dizaina palīdzības sniedzējs var būt jebkuras dizaina jomas pārstāvis, kurš vēlas piedalīties Latvijas sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. Sociālā tīkla "Facebook" grupā jau pieteikti pirmie palīdzības lūgumi, kuriem atsaukušies vairāki dizaineri. LDC aicina arī citas organizācijas ievietot savus palīdzības lūgumus Dizaina palīdzības punkta "Facebook" grupā.

"Ir nozares, kuras šobrīd nevar augt un dot pienesumu. Un ir nozares, kuras spēj dot. Šī ir lieliska platforma, kurā var satikties devēji no dizaina nozares un ņēmēji no visām iespējamām nozarēm — gan publiskā, gan privātā sektora. Aicinu piedalīties, jo tikai no pašiem dalībniekiem atkarīgs, cik auglīga būs sadarbība, cik daudzi labi dizaina piemēri dzims, cik idejas un risinājumi radīsies," iniciatīvu uzteic Kultūras ministrijas Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja Indra Križus.

Latvijas Dizaina centra darbības mērķis ir sekmēt Latvijas dizaina jomas attīstību ilgtermiņā un plašāku dizaina lietojumu uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā, apvienojot dizaina profesionāļus un iesaistot dizaina ekosistēmas dalībniekus. LDC veidots kā dažādas institūcijas, starpdiciplināras jomas un mērķa auditorijas vienojoša platforma. LDC izveidi ir iniciējusi un finansē Kultūras ministrija.