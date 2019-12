Izvirzīti kandidāti Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā

Par darbu dažādu mākslas jomu kritikā izvirzīti kandidāti Normunda Naumaņa gada balvai kritikā. Uz balvu pretendē Arnis Koroševskis, Rasa Jansone, Silvija Radzobe, Zane Radzobe un Santa Remere, portālu "Delfi" informē rīkotāji no Normunda Naumaņa biedrības.

Normunda Naumaņa vārdā nosauktā Gada balva mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas tiks pasniegtas 6. janvārī Jaunajā Rīgas teātrī sarīkojumā "NN nakts".

Normunda Naumaņa vārdā nosauktās Gada balvas kritikā ieguvējs saņems naudas stipendiju 1500 eiro. Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas laureāts, kura vārdu žūrija paziņos 6. janvārī, pirmo reizi saņems arī naudas balvu 500 eiro.

Žūrija vērtēja recenzijas, kas publicētas laika posmā no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 1. decembrim.

Arni Koroševski žūrija izvirzījusi par literatūras kritikām portālā "delfi.lv" un žurnālā "Domuzīme". Koroševska tiešais, koncentrētais un apņēmīgais rakstības stils liecina par prātu, kuram būtiski saprast lietas līdz galam un spēt tās pēc iespējas precīzi izskaidrot arī lasītājam. Daži saka, ka Arņa Koroševska recenzijām trūkstot dvēseles smalkuma un globāla vēriena. Bet tur, kur cits kritiķis novirzīsies un tēmas un minēs, ar ko viņam asociējas dotais mākslas darbs, Arnis Koroševskis jau būs visu aplūkojis, sapratis un salicis pa plauktiņiem.

Žūrijas ieskatā Rasa Jansone ir māksliniece ar esejistes ķērienu. Viņa spēj recenzijā uzburt mākslas tapšanas procesu un vienlaikus dot analītisku un reizē sociāli vispārināmu, pat trauksmi ceļošu ieskatu savas paaudzes un šodienas mākslas situācijā. Ieinteresēta feminisma tematikā, Rasa Jansone savos tekstos pārdomas par sievietes dzīves izaicinājumiem sapludina ar konkrētās izstādes iztirzājumu un to, cik sekmīgi idejas pārtapušas mākslas tēlā. Viņu raksturo profesionāls domas gājiens, trāpīgi formulēti novērojumi un teksta literārais šarms. Rasa Jansone nominēta par vizuālās mākslas izvērtējumu portālā "satori.lv"

Silvija Radzobe ir nominēta par teātra izrāžu recenzijām portālā "kroders.lv". Viņas recenzijas vienmēr ir notikums. Silvijas Radzobes vērtējumu gaida, par to strīdās, to noliedz, par to sajūsminās, bet vienmēr lasa un ņem vērā. Kritiķes teksti ir kaislīgi, aizrautīgi, bet viedoklis vienmēr rūpīgi argumentēts un pamatots. Viņa pārzina gan Latvijas, gan Eiropas teātra un literatūras kultūrlaukus, tas ļauj konkrēto izrādi ietvert un recenzijas lasītājam ieraudzīt plašākā kultūratsauču kontekstā. Silvijas Radzobes tekstiem piemīt literāra pašvērtība.

Savukārt Zane Radzobe, kā uzsver žūrija, raksta tiešām par Teātri. Nevis atsevišķos "klucīšos" par sižetu, lugu, aktierdarbu, režisora koncepciju un savām jaunākajām zināšanām. Viņas talants ir radīt recenziju kā aizraujošu, pat līksmu intelektuālu piedzīvojumu, brīvi pārvaldot tādus izsenus kritiķa darba rīkus kā ironiju, pašironiju, nereti arī sarkasmu un melno humoru, bet visam pāri – neatkarīgu spriestspēju. Zane Radzobe izvirzīta par izrāžu recenzijām žurnālā "Ir" un portālā "kroders.lv".

Žūrijas ieskatā katrs kultūras notikums – fotoizstāde, grāmata, teātra izrāde – Santai Remerei ir kā jaunatklājama teritorija, kurā viņa dodas iekšā ar jutīgu un atvērtu sirdi. Viņas skatiens ir redzīgs, un viņas iekšējais kompass ļauj atrast izeju pat no visviltīgākā labirinta. Viņas recenzijas ir kā zinoša stalkera veidotas kartes, kurām var uzticēties. Santa Remere nominēta par literatūras un fotomākslas kritikām portālos "satori.lv" un "fotokvartals.lv".

6. janvāra sarīkojumā "NN nakts" Jaunajā Rīgas teātrī tiks cildināti Gada balvai izvirzītie kritiķi, paziņoti Gada balvas mākslas kritikā un Jaunā kritiķa/es veicināšanas balvas laureātu vārdi. Šī gada "NN nakts" devīze ir "Māksla tulko mākslu", to veido Mārtiņš Meiers, Monika Pormale, Baiba Broka, piedalās Krišjānis Elviks, Kirils Ēcis un repa improvizāciju grupa "Brīvrunu projekts".

Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā 2015. gadā nodbināja Normunda Naumaņa biedrība. Lēmumu par šī gada nominantiem pieņēma biedrības izveidota žūrija: žūrijas priekšsēdētājs filozofs un rakstnieks Ilmārs Šlāpins, Nacionālā kino centra direktore Dita Rietuma, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, teātra kritiķe Undīne Adamaite, Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskā producente, muzikoloģe Baiba Kurpniece, literatūras kritiķe Anda Baklāne, publicists Valdis Ābols un Normunda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte.

Normunda Naumaņa Gada balvai mākslas kritikā Kultūras ministrija ir piešķīrusi Nacionālās balvas statusu un atbalsta "NN nakts" norisi.