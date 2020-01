Izziņo 82. Mākslas akadēmijas karnevālu 'Utopija. Distopija'

Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 2020. gada 7. februārī no pulksten 21.00 līdz 6.00 norisināsies 82. karnevāls, kam šogad dots nosaukums "Utopija. Distopija", portālu "Delfi" informē LMA pārstāvji.

Kā sola rīkotāji no LMA studentu pašpārvaldes, šoreiz karnevāls pārtaps "par portālu ceļojumiem uz nākotnes pasauli, piedāvājot vērienīgu mākslas un radošuma svētkus, padarot to par vienu no gada lielākajiem notikumiem."

Pasākumu pulksten 21.00 atklās Latvijas Kultūras akadēmijas horeogrāfijas studenti ar īpaši karnevālam sagatavotu performanci. Uzreiz pēc ceremonijas sāks darboties dažādas aktivitātes akadēmijas telpās, padarot karnevālu par visu mākslu svētkiem – trīsstāvīgu performanci deviņu stundu garumā.

"Karnevāla apmeklētājs no tagadnes pasaules akadēmijas telpās tiks teleportēts uz vairākiem nākotnes pasaules scenārijiem, kur sākot no tumšiem distopijas labirintiem, kur valda tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, sintētika un elektronika. Apmeklētāji varēs ceļot līdz utopiskai harmonijai, kur mijiedarbosies daba, tehnoloģijas un cilvēks," raksta rīkotāji.

Par ceļojuma vizuālajiem iespaidiem rūpēsies LMA studenti, "SaulartCrew" un "Lastādijas" komūna. Audiālo pārdzīvojumu nodrošinās vairākas mūzikas skatuves, uz kurām uzstāsies reperis Ozols, grupas "Tesa", "Juuk", "Nikto", "The Coco'nuts", "Rahu the Fool", "Avots", Sub Scriptum" u.c. Par elektronisko apokalipsi rūpēsies vairāki pašmāju scēnā zināmi mākslinieki un apvienības kā "Gas of Latvia", "Claustrum" apvienība "Basa Kāja" u.c. Džeza ritmus nodrošinās Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas studenti. Par kino programmu rūpēsies "2Annas", tāpat darbosies performanču buduārs "Patvērums".

Īpaši jaunās pasaules iestājeksāmeni notiks Dzejas katedrā.

Biļešu cenas: LMA studentiem – 10 eiro, studentiem, kultūras darbiniekiem, LMA absolventiem, LMA studentu draugiem – 20 eiro, citiem interesentiem – 30 eiro.

Biļetes notikuma viesiem iespējams iegādāties divās vietās: Mākslas preču veikalā Vilhelms, Kr. Valdemāra ielā 9 (pretim Mākslas akadēmijai). Darba dienās no 8.30-19.00 un sestdienās no 10.00-17.00, un Mākslas preču veikalā Radošo darbu galerija. Materiāli māksliniekiem, Artilērijas ielā 9. Darba dienās no 10.00-19.00 un sestdienās no 11.00-15.00. Biļešu skaits ierobežots.

Ieeja karnevālā ir no 18 gadu vecuma - pie ieejas tiks pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti. Katrs akadēmijas students vai absolvents, uzrādot studenta apliecību vai diplomu, varēs iegādāties vairākas biļetes sev un saviem draugiem.