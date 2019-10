Izziņo festivāla 'Zemlika' bezmaksas pasākumu programmu

Kā ierasts, līdzās koncertprogrammai, mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls "Zemlika" 18. un 19. oktobrī Durbē piedāvās arī vairākus bezmaksas pasākumus – vizuālās mākslas izstādi, performanci, teātra izrādi un kino, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Jau trešo gadu Durbē būs skatāma Viļņas mākslas galerijas "(AV17)" kūrēta izstāde. Šoreiz tā būs astoņu lietuviešu mākslinieku grupas izstāde ar nosaukumu "Infūzija", un tajā būs izstādi Nerija Ermina (Nerijus Erminas), Jona Aniča (Jonas Aničas), Marijas Šnipaites (Marija Šnipaitė), Rafala Pesļaka (Rafal Piesliak), Taura Kensmina (Tauras Kensminas), Aļģa Kasparaviča (Algis Kasparavičius), Rimanta Milkinta (Rimantas Milkintas) un Mariuša Skudžinska (Marius Skudžinskas) skulptūras, objekti un instalācijas.

Izstādē apskatāmie dažādu paaudžu lietuviešu laikmetīgās mākslas pārstāvju darbus vienojošā tēma "infūzija" jeb "piejaukums" ir kā šodienas sociālo un kultūras kontekstu, privāto un starppersonu mijiedarbes, kā arī mākslas darba kā konstrukcijas pēc formas un izmēra vērojums un atbilde uz to. Izstāde abas festivāla dienas būs aplūkojama bijušā veikala telpās un noliktavā tā pagalmā Durbes centrā (Raiņa iela 29).

Sestdien, 19. oktobrī, pulksten 13.30 sadarbībā ar laikmetīgās mākslas centru "kim?" un Sabiedrības integrācijas fondu Durbes muzejā notiks radošā darbnīca "D/z/eja" – par ilgtspējīgu sadarbību un par turpinājumiem. Tā atkāpjas no svešinieku sastapšanās veidošanas, bet pievēršas jau esošām pagrīdes kustībām ar līdzīgiem mērķiem. Domājot par mazākumtautības un laikmetīgās mākslas saskares punktiem, darbnīcas kuratori secinājuši, ka šādas iniciatīvas un tikšanās jau notiek, un ir būtiski tām dot skatuvi, atbalstu un redzamību. Darbnīcā piedalās apvienība "MASLO", kuras dalībnieki pievēršas un reflektē par to, kas viņiem ir svarīgs un aktuāls mūsdienu krievu kultūrā. Seši dalībnieki, no kuriem divi ir no Krievijas, viens no Ukrainas un trīs dzimuši Latvijā, secinājuši, ka klasiskā krievu rakstnieka Aleksandra Sergejeviča Puškina pasaka "Zelta zivtiņa" viņus vieno un ir nozīmīga katram "MASLO" dalībniekam. Šī darba galvenā problēmatika ir tā, ka cilvēks vēlas daudz lietu, mēģina pārņemt kontroli pār brīnumu un galu galā paliek bez nekā. Performance un darbnīca sastāv no dzejas lasīšanas, kurā stāstīts par darba sižetu un faktiem par vides piesārņojumu, kā arī dziedājumi, dejas un video darbs, ar daļēju tulkojumu latviešu valodā. Pēc iesaistošajām performancēm plānota saruna starp skatītājiem un māksliniekiem.

19. oktobrī pulksten 19:30 A. Kronvalda Durbes pamatskolas sarīkojumu zālē notiks "Dirty Deal Teatro" viesizrāde "Pēc grāmatas motīviem". Valtera Sīļa dramatizētais un režisētais skatuves darbs ir stāsts par draudzību starp diviem pavisam jauniem cilvēkiem, kura ir ārkārtīgi īsa, bet spēj atstāt iespaidu uz visu atlikušo dzīvi. Klejojot atmiņu lokos, izrādes galvenais varonis – aktieris nonāk uz skatuves, kur izspēlē Tomasa Bernharda romānu "Noriets", kura galvenie varoņi ir trīs pianisti, diviem no tiem šī draudzība izposta muzikālo karjeru. Šis impulss aktierim liek atcerēties jaunības valdzinājumus, bez kuriem tagadējā esība teātrī būtu neiespējama. Ko viņš atmiņās meklē? Vai meklējumi palīdzēs aktierim, kuram cīņa ar sevi ir daudz stiprāka par iespēju patverties mākslā? Izrādē piedalās aktieri Jānis Kronis un Alise Danovska. Ņemot vērā ierobežoto sēdvietu skaitu, apmeklētāji aicināti izņemt bezmaksas ielūgumus festivāla info centrā Durbes pamatskolā (Skolas ielā 5a).

Sadarbībā ar "Riga IFF" radošo direktori Sonoru Broku arī šogad festivālam "Zemlika" izveidota īpaša kino programma. 18. un 19. februārī improvizētajā kino zālītē, kas ierīkota veikala "Tev…" pagalmā esošajā noliktavā, būs iespēja noskatīties četru t. s. "Ziemeļu filmu" programmu, kuru vieno stāsti par cilvēku nespēju komunicēt, saltumu vienam pret otru. Iespējams, tos var dēvēt arī par stāstiem par "auksto agresiju" un "sasalušo sarunu". Programmā iekļautas filmas "Ziemas brāļi" (Vinterbrødre, rež. H. Paulmasons, Dānija, 2017. g.), "Zem koka" (Undir trénu, rež. H. G. Sigurdsons, Islande, 2017. g.), "Zoodārzs Delta" (Spec. Žvėrynas, rež. A. Lekavičus, Lietuva, 2019. g.) un "Telma" (Thelma, rež. J. Trīrs, Norvēģija, 2017. g.).

Jāatgādina arī, ka 19. oktobrī no pulksten 10.00 laukumā pie Durbes luterāņu baznīcas notiks par tradīciju kļuvušais zemnieku, amatnieku un godprātīgu un videi draudzīgu pārstrādātāju ražojumu tirgus. Tam tirgotāji aicināti pieteikties līdz 16. oktobrim (ieskaitot), rakstot vai zvanot Gitai Tauriņai – gita.taurina@durbe.lv vai +371 28835821.

Par festivāla viesu un dalībnieku vēdera labsajūtu gādās kafejnīca "Terapija", kas abas dienas iemājos Durbes pamatskolas ēdamzālē.

Festivāla "Zemlika" norises vietas Durbē būs vairākas un jau ierastās – Durbes kultūras nams, A. Kronvalda vēsturiskā skolas ēka, A. Kronvalda Durbes vidusskola, Durbes muzejs, Durbes luterāņu baznīca, kā arī bijušo veikala un noliktavu telpas, festivāla bārs "Akacis" un citas. Festivāla galveno sadaļu – mūziku, iemiesos 17 dažādu mūziķu un kolektīvu koncerti divu dienu laikā. No ģitārmūzikas līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai, no tautas jeb folk mūzikas līdz elektroniskajai deju mūzikai.