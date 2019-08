Izziņo laikmetīgā cirka festivāla 'Re Rīga!' programmu

Šā gada 20. un 21. augustā notiks laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls "Re Rīga!", kura laikā Rīgas cirka pagalmā un iekštelpās notiks starptautisku mākslinieku izrādes ar jaunākajiem žonglēšanas un akrobātikas atklājumiem, kā arī sarunas par cirku un Rīgas cirka skolas nodarbības bērniem, portālu "Delfi" informē Rīgas cirka pārstāvji.

Festivāla galvenais viesis — apvienība no Francijas "Defracto" uz Rīgu būs atvedusi izrādi "Dystonie". Gijoms (Guillaume Martinet) un Eriks (Eric Longequel) ar žonglēšanu iepazinās, studējot zinātni. Lai arī mākslai izdevies abus pārvilināt savā pusē, abu tieksme pēc meklējumiem un eksperimentiem nav pārgājusi. Mākslinieki darbojas ar prieku un apņēmību un ir pārliecināti, ka žonglēšana vieno ķermeni ar priekšmetiem laikā un telpā. Viņi žonglē ne tikai ar priekšmetiem, žonglēšana ir viņu attiecības ar ārpasauli, žonglēšana ir viņu pastāvēšanas veids šajā pasaulē. Pat ja izrādes nosaukums izklausās nopietns, "Dystonie" demonstrē jaunu žonglēšanas valodu, kas par svarīgo runā ar priecīgu un spēcīgu enerģiju. Izrāde ieguvusi vairākas starptautiskās balvas.

"Dystonie" varēs redzēt 21. augustā pulksten 20.00 Rīgas cirka arēnā. Pēc izrādes — saruna ar māksliniekiem.

Žonglēšana, šoreiz kombinācijā ar dzīvo mūziku, dzejas lasījumiem un virves akrobātiku, būs skatāma apvienības "The Nordic Council" izrādē "Trīs vīri no ziemeļiem", kurā trīs vīri no ziemeļu valstīm: Jākobs Jākobsons no Zviedrijas, Merri Heikkilā no Somijas un Bjarni Ārnassons no Islandes izstāstīs stāstu par darba dienām, tradīcijām un paradumiem, kā arī par kafiju un adītu vilnas apģērbu. "Work in Progress" jeb vēl topošo izrādi skatītāji varēs novērtēt 20. augustā pulksten 20.00 Rīgas cirka arēnā; tā tapusi sadarbībā ar Rīgas cirku, un to varēs noskatīties bez maksas. Pēc izrādes — saruna ar māksliniekiem.

Abas festivāla dienas 20. un 21. augustā no pulksten 19.00 līdz 19.30 ar augstākās klases akrobātikas piepildīto izrādi "Trashpeze" Rīgas cirka pagalmā uzstāsies trio "Wise Fools". Mums nemitīgi liek gribēt vairāk. Visam jābūt lielākam, labākam un jaunākam. Izrādes Trashpeze trīs varones attopas izmestas, pamestas un pazudušas, kā viss tas, ko mēs vairs negribam. Šo dīvaino un humora pilno absurdu "Wise Fools" izspēlē uz trīskāršās trapeces, virves šūpolēm un dejas trapeces. "Lidojošā" trio sastāvā ir mākslinieces no Somijas un Dienvidāfrikas. Trio ir strādājis kopā ar "Cirque du Soleil", vācu kompāniju GOP, kā arī piedalījies vairākos ielu mākslas festivālos Korejā, Spānijā, Beļģijā un Izraēlā. Izrāde ir piemērota visām vecuma grupām, to var noskatīties bez maksas. Pēc otrās dienas izrādes mākslinieces būs gatavas piedalīties arī sarunās un atbildēt uz skatītāju jautājumiem.

Abas festivāla dienas no pulksten 18.30 līdz 21.00 darbosies Rīgas cirka skolas rotaļu laukums bērniem.

Par visa šī gada Re Rīga! devīzi izvēlēts festivāla galveno mākslinieku, Francijas apvienības "Defracto" izrādes "Dystonie" pieteikums "Šie ir svētki cilvēkiem un minerāliem!". "Re Rīga!" festivāla producents Mārtiņš Ķibers saka: "Festivāls ir svētki, jo pēc būtības tas ir īpašs formāts, kas ļauj īsā laikā redzēt žanra esenci, turklāt šogad festivāls notiek maģiskajā Rīgas cirkā — vietā, kuru drīzumā gaida rekonstrukcija."

